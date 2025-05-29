Halı sahada acı olay! 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Siirt'te bir halı sahada meydana gelen olay herkesi üzüntüye boğdu. Kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI HABER GELDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Gencin ölüm haberi tüm ailesini üzüntüye boğdu. Öte yandan olay, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.