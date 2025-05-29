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 | Bengül Arıca

Halı sahada acı olay! 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Siirt'te halı sahada futbol oynadığı sırada 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen gencin ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 08:00
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 08:49

Siirt'te bir halı sahada meydana gelen olay herkesi üzüntüye boğdu. Kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halı sahada acı olay! 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ACI HABER GELDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Gencin ölüm haberi tüm ailesini üzüntüye boğdu. Öte yandan olay, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#kalp krizi
#halı saha
#siirt
#Acil Sağlık
#Yaşam
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