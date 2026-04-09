Halk Bankası 700 personel başvuru son gün ne zaman?

Halkbank, bankacılık sektöründe kariyer basamaklarını çıkmak isteyen adaylara yönelik 2026’nın en geniş kapsamlı personel ilanlarından birini yayımladı. Banka kadrolarında görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi pozisyonlarına toplam 700 personel istihdam edilecek. 24 Mart’ta başlayan ve 11 ayrı sınav merkezinde gerçekleştirilecek alım süreci, Nisan ayında tamamlanacak başvuruların ardından yazılı sınav aşamasıyla sürecek.

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri: 24 Mart 2026 – 12 Nisan 2026

Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026

2026 HALKBANK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen haklardan yoksun bırakılmamış olmak,

c) Tecil edilmiş olsa dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak; affa uğramış bulunsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya onur kırıcı suçlardan ya da istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını ifşa etme, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçları ile bilişim suçlarından hüküm giymemiş olmak,

d) Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca bankalarda çalışma yasağı bulunmamak,

e) Yaş şartı bakımından; Müfettiş Yardımcılığı için lisans mezunlarının 01.01.1998 ve sonrasında, yüksek lisans veya doktora mezunlarının 01.01.1996 ve sonrasında doğmuş olması; İç Kontrolör Yardımcılığı için lisans mezunlarının 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunlarının 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olması; Uzman Yardımcılığı için ise 01.01.1996 ve sonrasında doğmuş olmak,

f) Mezuniyet şartı açısından; üniversite veya yüksekokulların dört yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de yer alan bölümlerinden mezun olmak ya da Haziran 2026 itibarıyla mezun olacağını belgelemek kaydıyla son sınıf öğrencisi olmak,

Tablo-1’de belirtilen mühendislik bölümleri dışında bir mühendislik alanından mezun olup İşletme veya Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da tüm unvanlar için Tablo-1’de belirtilen bölümlerin yetkili mercilerce tanınmış yurt içi veya yurt dışındaki denk programlarından mezun olmak.