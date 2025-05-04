Halk otobüsü küle döndü! Şoförün hareketi yolcuların hayatını kurtardı

Saat 16.30 sıralarında E-87 Devlet Karayolu Çanakkale-İzmir yönü Kazıkbağları mevkiinde 835 numaralı Bergama-Aliağa seferini yapan belediye otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜ YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aliağa ve Çandarlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.