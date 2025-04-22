Hamile eşinin cesediyle 10 gün boyunca aynı evde yaşadı! Tüyler ürperten vahşette 'pes' dedirten pişkinlik

Kastamonu'da yaşanan olay dehşete düşürdü. Apartmandan gelen kötü kokulara dayanamayan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemenin ardından eve girdi. Evin kapısının açılmasıyla korkunç bir koku yayıldı. Olay yeri inceleme ekipleri odada yerde yatan bir kadın cesedi buldu. Vahşetin detayları ise kan dondurdu.

HAMİLE EŞİNİ KATLETMİŞ

Cesedin, 23 yaşındaki 8 aylık hamile Elif Civil’e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil’in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu öğrenildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.



GEZİNTİ YAPARKEN YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B. Civil’i (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B. Civil’in kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından B. Civil, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ. Civil (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



SORULARA VERDİĞİ YANITLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B. Civil, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan B. Civil, "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna, "Eşimi ben öldürmedim" şeklinde yanıt verirken, "Pişman mısınız?" sorusuna da "Ben yapmadım, çıkacak yakında ortaya" şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca B. Civil, "Aynı evde nasıl kaldınız?" sosunu ise yanıtsız bıraktı. B. Civil’in Cumhuriyet Savcılığındaki ve Emniyet Müdürlüğündeki sorgularında da benzer yanıtlar vererek, suçlamaları kabul etmediğini ve eşinin kendisinin öldürmediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, 8 aylık hamile Elif Civil’in cenazesi de, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.