Hamile kadın ve çocuğu ölümden döndü! Pazarda akılalmaz kaza

İzmir'de bir semt pazarında yürekler ağızlara geldi. Yolda yürüyen hamile D.O. ile bebek arabasındaki çocuğu, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak savrulan şemsiyenin altında kaldı. Pazar esnafının yardımıyla şemsiye kaldırılırken, D.O.'nun baygın halde olduğu fark edildi.

ANNE VE ÇOCUĞU YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve çocuğu, ambulansla önce Kiraz Devlet Hastanesi’ne, ardından Tire Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hamile kadının bebek arabasıyla pazar alanına gelişi, şemsiyelerin rüzgarla savrulması ve şemsiyenin üzerlerine düşme anı yer aldı.