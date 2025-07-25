Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Magandalara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da trafik magandaları, trafikte içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü kesti. Tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan 3 magadan tutuklanırken o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Magandalara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:04

Şanlıurfa'da trafikte meselesi yüzünden 2 sürücü arasında çıkan araç dışına taşmıştı. Tartışma sonrası alkolü olduğu öne sürülen grubun içinde bulunduğu araç sürücüsü, hamile bir kadının da içerisinde yer aldığı otomobilin önünü kesip, tehditler savurdu.

TEHDİT, HAKARET, YUMRUK...

Grup içinde bazıları aracın camına vurarak , ve yumruklu saldırıda bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Magandalara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

VALİ ŞILDAK: GEREĞİ YAPILDI

Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 3 şüphelinin tutuklandığını, araç ve sürücüsüne de idari para cezasının kesildiğini bildirdi.

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Magandalara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın önü 2 kez kesilerek, alkollü olduğu iddia edilen kişilerce gerçekleştiriliyor. Bu sırada saldırıya uğrayan ailenin içinden bulunduğu araç sürücüsünün aracı hızla sürerek saldırıdan kaçtığı görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da peş peşe 3 kaza! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 60 kilo kokaini böyle saklamışlar
ETİKETLER
#tartışma
#saldırı
#tutuklama
#şanlıurfa
#yol verme
#hakaret
#tehdit
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.