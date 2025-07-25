Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Magandalara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında çıkan tartışma araç dışına taşmıştı. Tartışma sonrası alkolü olduğu öne sürülen grubun içinde bulunduğu araç sürücüsü, hamile bir kadının da içerisinde yer aldığı otomobilin önünü kesip, tehditler savurdu.

TEHDİT, HAKARET, YUMRUK...

Grup içinde bazıları aracın camına vurarak tehdit, hakaret ve yumruklu saldırıda bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ ŞILDAK: GEREĞİ YAPILDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 3 şüphelinin tutuklandığını, araç ve sürücüsüne de idari para cezasının kesildiğini bildirdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın önü 2 kez kesilerek, alkollü olduğu iddia edilen kişilerce saldırı gerçekleştiriliyor. Bu sırada saldırıya uğrayan ailenin içinden bulunduğu araç sürücüsünün aracı hızla sürerek saldırıdan kaçtığı görüldü.