Hamilelere müjde! Çiçekler açtı, erik hasadına son bir ay

Şubat 08, 2026 12:04
1
Hamilelere müjde! Çiçekler açtı, erik hasadına son bir ay

Hamile olup aşerenlere, canı her daim ekşi erik çekenlere müjdeli haber Mersin’den geldi. Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen erik ağaçları çiçek açtı. Üreticiler hasadın mart ayında başlayacağını söyledi.

2
Hamilelere müjde! Çiçekler açtı, erik hasadına son bir ay

Mersin'in Mut ilçesindeki seralar yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkıyor. Son günlerde ise çiçek açan erik ağaçları beyaza büründü.

3
Hamilelere müjde! Çiçekler açtı, erik hasadına son bir ay

MARTA HASADA BAŞLAMAYI PLANLIYORLAR

Ağaçlardaki meyvenin olgunlaşmasını bekleyen üreticiler, martta hasada başlamayı planlıyor.

4
Hamilelere müjde! Çiçekler açtı, erik hasadına son bir ay

SERALARDA SOBA YAKIYORLAR

Üretici Gökhan Yıldız, 15 Ocak itibarıyla çiçeklenmenin olması için seralarda soba yaktıklarını söyledi.

5
Hamilelere müjde! Çiçekler açtı, erik hasadına son bir ay

“BU SÜREÇ BEBEK BAKMAK GİBİ”

Isıtma sistemi yardımıyla eriklerin çiçeklenme dönemine girdiğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

 

6
Hamilelere müjde! Çiçekler açtı, erik hasadına son bir ay

"İnşallah 40 gün sonra meyvelerimizi göreceğiz, beklentimiz yüksek. Tonajda bir sorun olmazsa güzel bir ürünle piyasaya çıkmayı umuyoruz. Sıfırın altında 4-5 derecelerde bile içeride belli bir sıcaklığı oluşturmak zorundayız.

7
Hamilelere müjde! Çiçekler açtı, erik hasadına son bir ay

Akşamları 14-16, gündüzleri 20-25 dereceyi koruyoruz. Bu süreç adeta bebek bakmak gibi."

8
Hamilelere müjde! Çiçekler açtı, erik hasadına son bir ay

Nazmi At da ilaçlama yaptıkları süreçte tozlanma sorununu aşarak verimi artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

