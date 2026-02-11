Menü Kapat
Yaşam
Hangi bakanlar değişti, yeni kabinede kimler var? Yeni İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı hayatı ve kariyeri

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte kabinede iki bakanlıkta değişim yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi bakanlığa atandı. Yapılan atamaların ardından hangi bakanlar değişti, yeni kabinede kimler var sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir, hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Hangi bakanlar değişti, yeni kabinede kimler var sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre iki bakanlıkta değişikliğe gidildi. Açıklanan bilgilere göre ve değişti. Yapılan atama kararının ardından vatandaşlar tarafından hangi bakanlar değişti, yeni kabinede kimler var sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç yerine, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı. Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Ali Yerlikaya yerine ise İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi atandı.

YENİ KABİNEDE KİMLER VAR?

Yapılan atamaların ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan isimler şöyle:

Cevdet Yılmaz - Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Akın Gürlek - Adalet Bakanı

Mahinur Özdemir Göktaş - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Vedat Işıkhan - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Murat Kurum - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Hakan Fidan - Dışişleri Bakanı

Alparslan Bayraktar - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Osman Aşkın Bak - Gençler ve Spor Bakanı

Mehmet Şimşek - Hazine ve Maliye Bakanı

Mustafa Çiftçi - İçişleri Bakanı

Mehmet Nuri Ersoy - Kültür ve Turizm Bakanı

Yusuf Tekin - Milli Eğitim Bakanı

Yaşar Güler - Milli Savunma Bakanı

Kemal Memişoğlu - Sağlık Bakanı

Mehmet Fatih Kacır - Sanayi ve Teknoloji Bakanı

İbrahim Yumaklı - Tarım ve Orman Bakanı

Ömer Bolat - Ticaret Bakanı

Abdulkadir Uraloğlu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

YENİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Akın Gürlek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hakimlik görevlerinde bulundu. 2021 yılında birinci sınıf hakimliğe terfi eden Akın Gürlek, 7 Ekim 2024 tarihine kadar Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2 Ekim 2024 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan karar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mehmet Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 8 ay süreyle İngiltere'ye giden Mustafa Çiftçi, 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği de yapan Mustafa Çiftçi, 2018-2023 yılları arasında Çorum Valisi olarak görev aldı.

Mustafa Çiftçi 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 18.08.2023 tarihinde ise Erzurum Valiliği görevine atandı. Mustafa Çitçi evli ve üç çocuk babasıdır.

