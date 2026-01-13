Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Binlerce öğrencinin gündeminde Niğde, Bayburt, Konya, Trabzon'da okullar tatil mi sorusu yer alırken kar yağışı birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor.
Bayburt
İl genelinde tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları (tam gün tatil)
Niğde
İl genelinde taşımalı eğitim (1 gün)
Çiftlik ilçesi: Tüm okullar (tam gün)
Karaman
İl genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri (tam gün)
Kars
Sarıkamış ilçesi: Köy okulları ve taşımalı eğitim yapılan okullar (1 gün)
Kastamonu
Seydiler ilçesi: Tüm eğitim kurumları
Tosya ilçesi: Taşımalı eğitim
İl merkezi ile İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre, Abana: Taşımalı eğitim
Trabzon
Köprübaşı ilçesi: Tüm okullar
Şalpazarı, Maçka, Düzköy, Arsin, Araklı, Dernekpazarı, Tonya: Taşımalı eğitim
Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Yomra: Yüksek kesim mahallelerinde taşımalı eğitim yapılamayacak
Konya
Ereğli, Akören, Derebucak: Tüm okullar
Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır, Halkapınar: Tüm okullar
Seydişehir (Kefenli, Dikilitaş, Mesudiye, Yaylacık): Taşımalı eğitim
Doğanhisar (Konakkale, Fırınlı, Davras, Eskiler, Deştiğin, Kemer): Taşımalı eğitim
Ardahan
Posof hariç il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitim