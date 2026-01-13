Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrasında okullarda eğitime de ara verildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda tatil kararı alınırken hangi illerde okullar tatil edildi merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 11:10

Binlerce öğrencinin gündeminde Niğde, Bayburt, Konya, Trabzon'da okullar tatil mi sorusu yer alırken kar yağışı birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Bayburt

İl genelinde tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları (tam gün tatil)

Niğde

İl genelinde taşımalı eğitim (1 gün)

Çiftlik ilçesi: Tüm okullar (tam gün)

Karaman

İl genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri (tam gün)

Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Kars

Sarıkamış ilçesi: Köy okulları ve taşımalı eğitim yapılan okullar (1 gün)

Kastamonu

Seydiler ilçesi: Tüm eğitim kurumları

Tosya ilçesi: Taşımalı eğitim

İl merkezi ile İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre, Abana: Taşımalı eğitim

Trabzon

Köprübaşı ilçesi: Tüm okullar

Şalpazarı, Maçka, Düzköy, Arsin, Araklı, Dernekpazarı, Tonya: Taşımalı eğitim

Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Yomra: Yüksek kesim mahallelerinde taşımalı eğitim yapılamayacak

Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Konya

Ereğli, Akören, Derebucak: Tüm okullar

Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır, Halkapınar: Tüm okullar

Seydişehir (Kefenli, Dikilitaş, Mesudiye, Yaylacık): Taşımalı eğitim

Doğanhisar (Konakkale, Fırınlı, Davras, Eskiler, Deştiğin, Kemer): Taşımalı eğitim

Ardahan

Posof hariç il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitim

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.