Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Binlerce öğrencinin gündeminde Niğde, Bayburt, Konya, Trabzon'da okullar tatil mi sorusu yer alırken kar yağışı birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Bayburt

İl genelinde tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları (tam gün tatil)

Niğde

İl genelinde taşımalı eğitim (1 gün)

Çiftlik ilçesi: Tüm okullar (tam gün)

Karaman

İl genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri (tam gün)

Kars

Sarıkamış ilçesi: Köy okulları ve taşımalı eğitim yapılan okullar (1 gün)

Kastamonu

Seydiler ilçesi: Tüm eğitim kurumları

Tosya ilçesi: Taşımalı eğitim

İl merkezi ile İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre, Abana: Taşımalı eğitim

Trabzon

Köprübaşı ilçesi: Tüm okullar

Şalpazarı, Maçka, Düzköy, Arsin, Araklı, Dernekpazarı, Tonya: Taşımalı eğitim

Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Yomra: Yüksek kesim mahallelerinde taşımalı eğitim yapılamayacak

Konya

Ereğli, Akören, Derebucak: Tüm okullar

Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır, Halkapınar: Tüm okullar

Seydişehir (Kefenli, Dikilitaş, Mesudiye, Yaylacık): Taşımalı eğitim

Doğanhisar (Konakkale, Fırınlı, Davras, Eskiler, Deştiğin, Kemer): Taşımalı eğitim

Ardahan

Posof hariç il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitim