Hapis cezasını 2 buçuk milyon dolara kaldırma iddiası cezaevinde bitti

İstanbul Küçükçekmece'de ‘hapis cezasını kaldırmak için 2.5 milyon dolar verdiğini’ iddia eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece ‘iftira’ suçundan tutuklandı.