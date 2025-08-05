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 | Ömer Faruk Dogan

Hasadı başladı üreticilere bayram ettirdi: Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaygınlaşan mavi yemiş üretimi, kilosu 500 TL'ye varan fiyatlarla üreticisine yüksek kazanç sağlıyor. Mavi yemiş, fındığın az verimli olduğu bölgelerde alternatif gelir kapısı olarak ilgi gördü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 12:12

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilk döneminde, tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi için çalışmalar başlatmıştı. Devam eden destekler kapsamında belediyenin dağıttığı fidanlarla dikimi yapılan mavi yemişte hasat dönemi başladı. Kilogram fiyatı 500 TL'ye kadar çıkan üründen oldukça memnun olan üreticilerin, kazançlarından yüzü gülüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bugünlerde hasadı yapılarak kilogramı 500 TL'den başlayan fiyatlarda alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

Hasadı başladı üreticilere bayram ettirdi: Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

ÜRETİM ALANI 176 DEKORA ULAŞTI

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından itibaren birçok ilçedeki üreticiye fidan ve damlama sulama borusu desteği sağladı. Yapılan bu desteklerle mavi yemiş alanı Ordu genelinde bu yıl itibari ile 176 dekara ulaştı.

Hasadı başladı üreticilere bayram ettirdi: Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Bu çalışmalarla birlikte mavi yemiş fındığın yanında ilave gelir getirici ürün olarak üretim kültüründeki yerini aldı. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş 500 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu etti. Fındık veriminin düşük olduğu bahçelerde mavi yemişe geçen üreticilerin birim alanda elde ettikleri geliri ise artırmış oldu.

Hasadı başladı üreticilere bayram ettirdi: Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

"FINDIĞIN AZ OLDUĞU YERLERDE ÖNEMLİ BİR GETİRİSİ VAR"

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Gürgentepe ilçesinde mavi yemiş bahçesi kuran üreticilerden Adem Polat ve Murat Polat, mavi yemişin fındığın az olduğu yerlerde önemli bir getirisi olduğunu ve bahçelerini her geçen gün büyüttüklerini söylediler. Ürün kalitesinin ve üretim miktarının kendilerine çok mutlu ettiğini aktaran üreticiler, bu yılki ürünü ise 500 TL’den sattıklarını ve herhangi bir pazar sorunu yaşamadıklarını ifade ettiler.

Hasadı başladı üreticilere bayram ettirdi: Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Desteklerin önemine değinen üreticiler, katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi mavi yemiş yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması amacıyla fidan, eğitim ve her türlü teknik desteğini sürdürecek.

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ETİKETLER
#tarım
#üretim
#destek
# Ekonomi
#Ordu
#Mavi Yemiş
#Yaşam
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