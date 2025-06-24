Hastane bahçesinde öldürüldü! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün gece saatlerinde hasta bahçesinde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 50 yaşındaki Ali Dursun'un, aile içi şiddet olayları sonrası, eşinin yeğeni tarafından öldürüldüğü belirlendi. İşte detaylar...
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. 50 yaşındaki Ali Dursun kamyonetiyle hastaneye geldiği sırada, 24 yaşındaki eşinin yeğeni E.D. ile karşılaştı. İkili arasında hastane bahçesinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D., aracına binen Dursun'a kurşun yağdırdı. Dursun, kanlar içinde araç içinden çıkarılarak hemen acil servise alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Korkunç cinayetin aile içi şiddet tartışması sonrası yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre Ali Dursun, olaydan kısa süre önce eşi ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun'un eşi ve kayınvalidesini darp etti. Ali Dursun ve E.D.'nin bu sebeple hastanede olduğu ve aralarındaki tartışmanın da bu sebepten yaşandığı bildirildi.
Olay sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli E.D., gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen E.D., buradaki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.