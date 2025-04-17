Hastane bahçesinde tüyler ürperten vahşet! Eşini boğarak öldürdü, cesedini bagaja koydu

Kan donduran olay Erzurum'da meydana geldi. 21 yaşındaki Ali Osman B. ile 24 yaşındaki Hatice B. arasında gece saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Osman B, düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikahlı olan eşini hastane bahçesinde boğarak öldürdü.

CESEDİ ARACIN BAGAJINA KOYDU

Cani adam olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının cesedini aracın bagajına koydu. Ardında da kesici bir aletle intihar girişiminde bulundu.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Olay yerinden hızla kaçan Ali Osman B., polis ekipleri tarafından Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda yakalandı. Cani adam hastaneye kaldırılırken Hatice B.’nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp’a kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturması sürüyor.