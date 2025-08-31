Hastanede şüpheli olay! Odasında ölü bulundu: Refakatçi detayı

Battalgazi'ye bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi'nin 5. katındaki enfeksiyon servisinde saat 16.15 sıralarında yaşanan olayda refakatçisi bulunmayan M.D. (80), hastane görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Doktorlar tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. M.D.'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.