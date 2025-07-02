Hatay yangınında yürek yakan görüntüler! Ciğerlerimiz küle döndü

Antakya ilçesinde Karaali Mahallesi'nde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Korkunç yangında, 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 1000'in üzerinde araç ve yaklaşık 2 bin 700 personelle müdahale edildi.

Kısmen söndürülen yangınlarda zarar gören alanlar havadan kayda alındı.



Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer aldı.

240 HANE BOŞALTILDI

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Üçgedik ve Alahan mahallelerine de sıçramıştı.



Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 1000'in üzerinde araç ve yaklaşık 2 bin 700 personelle müdahale edilen yangın nedeniyle 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.



Kentte dün incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklamıştı.