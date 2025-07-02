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 | Özge Sönmez

Hatay yangınında yürek yakan görüntüler! Ciğerlerimiz küle döndü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Kısmen kontrol altına alınan yangınlarda, 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 12:55

Antakya ilçesinde Karaali Mahallesi'nde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Korkunç yangında, 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 1000'in üzerinde araç ve yaklaşık 2 bin 700 personelle müdahale edildi.

Hatay yangınında yürek yakan görüntüler! Ciğerlerimiz küle döndü

Kısmen söndürülen yangınlarda zarar gören alanlar havadan kayda alındı.

Hatay yangınında yürek yakan görüntüler! Ciğerlerimiz küle döndü


Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer aldı.

Hatay yangınında yürek yakan görüntüler! Ciğerlerimiz küle döndü

240 HANE BOŞALTILDI

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Üçgedik ve Alahan mahallelerine de sıçramıştı.

Hatay yangınında yürek yakan görüntüler! Ciğerlerimiz küle döndü


Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 1000'in üzerinde araç ve yaklaşık 2 bin 700 personelle müdahale edilen yangın nedeniyle 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

Hatay yangınında yürek yakan görüntüler! Ciğerlerimiz küle döndü


Kentte dün incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Hatay yangınında yürek yakan görüntüler! Ciğerlerimiz küle döndü
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ETİKETLER
#orman yangını
#antakya
#Karaali Mahallesi
#Yangın Müdahale
#Hava Yardımı
#Ev Tahliyesi
#Yaşam
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