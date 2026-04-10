Hatay'da okullar tatil mi 10 Nisan Cuma ders var mı?

Yarın okullar tatil edildi mi, Hatay’da yarın (10 Nisan) eğitim var mı soruları kuvvetli sağanağın ardından gündeme taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da gece saatlerinde yağış etkisini gösterdi. Gece saatlerinde kendini hissettirmeye başlayan yağmur, gün boyunca etkisini sürdürdü. Aşırı yağışlar nedeniyle kent merkezindeki bazı yollar suyla kaplandı. Kuvvetli yağışın etkisini sürdürmesinin ardından Hatay Valiliği tarafından resmi bir duyuru yayımlandı. Peki, Hatay’da okullar tatil edildi mi ders yapılacak mı?

HATAY’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay Valiliği tarafından yapılan “İlimizde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle 10 Nisan 2026 Cuma günü Antakya ilçemizde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” açıklaması paylaşıldı. Antakya dışında diğer ilçeler ve illerle ilgili ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

HATAY HAVA DURUMU

Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Cuma öğle saatleri arasında Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde süren yağışlara bağlı toprak doygunluğu sebebiyle başta sel ve su baskını olmak üzere yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.