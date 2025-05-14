Hatay'da orman yangını paniği: Ekipler seferber oldu!

Hatay'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan 3 helikopter ile müdahale edildi...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. Arsuz ilçesi Tatarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yangına karadan ve havadan 3 helikopter ile müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler geniş alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.