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 | Banu İriç

Hava bir gün güneşli bir gün yağışlı! Meteoroloji uyarılarını sıraladı

Yurt genelinde yazı aratmayan sıcaklıklar kapıda, ama uzun sürmeyecek! Cumartesi günü batıda kavurucu sıcaklık ve toz taşınımı etkili olurken, pazar günü hava aniden değişiyor. Meteoroloji, hem yüksek sıcaklık hem de ani sağanaklar için peş peşe uyardı. İşte 24 Mayıs Cumartesi hava durumu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 07:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye hafta sonuna mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla giriyor. Cumartesi günü özellikle batı bölgelerde etkili olacak yüksek sıcaklıkların ardından, pazar günü yurdun birçok noktasında sağanak yağışlar yeniden etkisini gösterecek. Ayrıca, batı kesimlerde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.

Hava bir gün güneşli bir gün yağışlı! Meteoroloji uyarılarını sıraladı

CUMARTESİ: KAVURUCU SICAKLIKLAR VE TOZ TAŞINIMI BATIDA ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Isparta’nın güney ve doğusu, Karaman’ın batısı ve Van’ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Batı bölgelerde ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. Özellikle Ege, Batı Akdeniz ve Marmara'nın güney kesimlerinde etkili olması beklenen toz taşınımı, görüş mesafesinde düşüklük, solunum zorluğu ve hava kalitesinde azalma gibi sorunlara yol açabilir.

Hava bir gün güneşli bir gün yağışlı! Meteoroloji uyarılarını sıraladı

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR: MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda ve artışın devam etmesi bekleniyor. Özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar yaz aylarını aratmayacak seviyelere ulaşabilir. Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde (11.00–16.00 arası) dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiği konusunda uyardı.

Hava bir gün güneşli bir gün yağışlı! Meteoroloji uyarılarını sıraladı

PAZAR: SICAK HAVA YERİNİ YAĞIŞLARA BIRAKACAK

Pazar günü ise batı ve iç bölgelerde sıcak hava yerini yağışlı sisteme bırakacak. Meteoroloji uzmanlarına göre, hafta sonunun ikinci gününde özellikle Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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