SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Havacılıkta kaza kırıma uğramak ne demek, ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne zaman çıkar?

Kaza kırıma uğramak ne demek? Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucunda 1 pilot şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada uçağın kaza kırıma uğradığı tespit edildiği ve uçağın enkazına ulaşıldığı iblgisi yer aldı. MSB tarafından şehit olan pilotun Binbaşı İbrahim Bolat olduğu duyuruldu. Kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağına ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaza kırım ifadesi ağırlıklı olarak havacılık sektöründe kullanılan teknik bir terim olarak öne çıkarken uçak, helikopter, ve benzeri hava araçlarının karıştığı olaylarda kullanılmaktadır. Peki Kaza kırım ne anlama geliyor, nedir? İşte, Kaza kırımın havacılık sektöründeki anlamı…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 11:07

Türkçe’de yerleşik bir kavram olarak kullanılan kaza kırım ifadesi havacılıkta yaşanan kazaları anlatmak için kullanılır. Havacılıkta yaşanan olaylar ve kazalar belirli kategorilere ayrılmaktadır. Askeri havacılıkta ve resmi kurum açıklamalarında olayın detaylarına yönelik kullanabilir. Uçak Kaza kırım raporu ise yürütülen teknik ve idari incelemelerin sonucunda hazırlanan resmi belgeye denmektedır. Hazırlanan rapor kazanın oluş şekli, teknik bugular, insan faktörü ve diğer unsurların ayrıntılı bir içimde analiz edilmesini içermektedir. Kaza kırım raporunda olayın tarihi, yeri, uçuşun görev, eğitim gibi amacı, teknik inceleme bulguları, sonuç ile değerlendirme raporu yer almaktadır. Peki Kaza kırım raporu nedir? İşte, konuya ilişkin detaylar…

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Balıkesir’de düşen F-16 uçağının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 9. Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir’den kalkış yapan uçağın 00.56’dan itibaren telsiz irtibatının kesildiği ve uçağın kaza kırıma uğradığı tespit edildiği ifadeleri yer aldı.

Havacılıkta kaza kırıma uğramak ne demek, ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne zaman çıkar?

Uçağın kaza kırıma uğraması demek maddi hasarla birlikte can kaybı da yaşanan kaza olarak tanımlanmaktadır. Havacılıkta yaşanan kazalar genellikle belirli kategorilere ayrılmaktadır.

KAZA KIRIM NE ANLAMA GELİYOR, NEDİR?

Havacılıkta yaşanan kazalar kategorilere ayrılırken olay, uçuş emniyetini etkileyen ancak ölümle sonuçlanmayan durumlar için kullanılır. Ciddi olarak (serious incident) ise kazaya çok yaklaşılmış ancak can kaybı yaşanmamış durumlar olarak ifade edilir. Kaza kırım ise bu sınıflandırmalar arasında can kaybının bulunduğu ve hava aracının ağır hasar aldığı vakaları ifade ederken kullanılmaktadır.

Havacılıkta kaza kırıma uğramak ne demek, ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne zaman çıkar?

KAZA KIRIM RAPORU NEDİR, NE ZAMAN ÇIKAR?

Kaza kırım raporu, gerçekleşen kazanın ardından olaya ilişkin detaylı raporlamaların yer aldığı belgeldir. Kaza kırım raporunun çıkış tarihi ise farklılık gösterebilmektedir. Genellikle kaza kıırm raporlarında olayın tarihi, yeri, kazaya karışan hava aracının tipi, teknik özellikleri, uçuşun amacı, meteorolojik koşullar, ekipler tarafından hazırlanan teknik inceleme bulguları, tanık ve kayıt verileriyle beraber sonuç ve değerlendirme yer alır.

Havacılıkta kaza kırıma uğramak ne demek, ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne zaman çıkar?
