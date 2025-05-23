Havalar ısındı, keneler baş gösterdi! Uzmanlar uyardı: Kesinlikle bunu yapmayın!

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte uzmanlar, kenelerin taşıdığı virüsle bulaşan KKKA hastalığına ilişkin kritik uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Hastalığın bazı durumlarda iç ve dış kanamalara neden olarak ölümcül sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte uzmanlar, keneler aracılığıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarılarına devam ediyor. KKKA; genellikle ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlarla kendini gösteren hastalık, bazı durumlarda iç ve dış kanamalara neden olarak ölümcül olabiliyor. Uzmanlar ayrıca KKKA vakalarının en sık İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Orta Karadeniz bölgelerinde görüldüğünü söyledi.

"DAHA CİDDİ VAKALARDA KANAMALAR GÖRÜLEBİLİR"

Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu, KKKA'nın, kenelerin taşıdığı virüsün insanlara bulaşmasıyla ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyledi. Toplu, "Hastalık ateş, bulantı, kusma ve ishal gibi semptomlarla seyredebilir. Daha ciddi vakalarda kanamalar görülebilir ve hastalık ölümle sonuçlanabilir. Ülkemizde hastalık genellikle ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkmakta; en çok İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Karadeniz bölgelerinde görülmektedir. Bulaşma genellikle virüsü taşıyan kenelerin insanlara temasıyla olur" ifadelerini kullandı.

"VÜCUDUNA KENE TUTUNANLAR 10 GÜN BOYUNCA KENDİLERİNİ İZLEMELİ"

Tarla, bağ, bahçe, tarım arazisi ve orman gibi kenelerin bulunabileceği yüksek riskli alanlara gidilirken, kişilerin vücutlarını örten kıyafetler giymesi gerektiğini vurgulayan Dr. Toplu, "Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı, açık renkli giysiler tercih edilmeli ve yere oturulacaksa açık renkli örtüler serilerek kenelerin fark edilmesi kolaylaştırılmalıdır. Bu alanlardan dönüşte, hem kendilerinin hem de çocuklarının vücutları kene açısından mutlaka kontrol edilmelidir. Özellikle saçlı deri, ense, kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler dikkatle incelenmelidir. Kene görüldüğünde, bir bez, eldiven veya poşet yardımıyla vücuttan uzaklaştırılmalıdır. Eğer kişi bunu kendisi yapamıyorsa, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Vücuduna kene tutunan kişiler 10 gün süreyle kendilerini izlemelidir. Baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş ve halsizlik gibi belirtilerden biri ya da birkaçı görülürse mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

"KENELER KESİNLİKLE PATLATILMAMALI VEYA EZİLMEMELİDİR"

Kenelerin kesinlikle patlatılmaması veya ezilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Toplu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keneler, vücuda tutunmuş ya da hayvanların üzerinde görülmüş olsa bile kesinlikle patlatılmamalı veya ezilmemelidir. Üzerlerine sigara basmak, kolonya, alkol, gaz yağı gibi kimyasallar dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Hastalık bazı durumlarda belirti göstermeden de seyredebilir. Bu nedenle, hayvanların kanlarına, dokularına veya çıkartılarına çıplak elle temas edilmemelidir. Ayrıca, hastalığa yakalanan kişilerle temas halinde bulunan bireyler; eldiven, maske ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanmalıdır"