Havalimanında kaydedilen görüntü şoke etti! Streç filme sardığı arkadaşını bagaja vermeye çalıştı

25 Eylül 2024 11:48 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:49

Miami havalimanında kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Yanındaki arkadaşını streç film ile saran kişi, görevlilerden arkadaşını bagaj kısmına koymaları için rica etti. Hem görevliler hem de diğer yolcular olanları ağzı açık izledi.

Miami Uluslararası Havalimanı​'nda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Yurt dışına seyahat etmek isteyen bir adamın yaptığı hareket herkesi şaşkına çevirdi. STREÇE SARDIĞI ARKADAŞINI BAGJA VERMEK İSTEDİ Tüm kontrollerden geçen adam bavullarını vermek için görevlilerin yanına geldi. Kontrollerden geçtikten sonra arkadaşını streç filmle saran adam, arkadaşını bagaj bölümüne vermek istedi. Görevliler tamamen yeşil renkte ve streç filme sarılmış adamı görünce ne diyeceğini bilmedi. Durum karşısında şaşkına dönen görevliler bunun mümkün olmadığını dile getirdi. DİĞER YOLCULAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ O anlar ise havalimanındaki insanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medya kullanıcıları ilginç görüntülere yorum yağdırdı. İlgili Haberler İstanbul'da beğendiği evi kiralamak istedi, İranlı ev sahibinin cevabıyla şoke oldu! Hafta sonu kavrulacağız! Yaz geri geldi: Sıcaklıklar 39 dereceye kadar çıkacak