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 | Ömer Faruk Dogan

Hayalini gerçekleştirmek için görevinden istifa etti!

Stilist Cansu Akcan, İstanbul’dan Marmaris’e taşınarak deniz tutkusunu mesleğine dönüştürdü. Akcan, hayalini gerçekleştirmek için görevinden istifa etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 12:17

Stilist Cansu Akcan, iki yıl önce İstanbul'dan 'e taşınarak deniz tutkusunu mesleğine dönüştürdü. Erkek egemen bir sektörde kendi işini kuran Akcan, tekne çadırları, minderleri ve marin döşemeleri üzerine çalışıyor. Akcan, mesleğini "hayalim" dediği denizle buluşturdu.

Lise yıllarında tasarımla tanışan Akcan, "Bu işe en başta liseden başladım. Bayan giyim tasarımı okudum. Daha sonra kumaşı merak ettim, tekstil laborantlığını bitirdim. Ardından bilgisayarlı stilistlik ve modelistlik belgelerimi aldım" dedi.

Hayalini gerçekleştirmek için görevinden istifa etti!

"DENİZ SEKTÖRÜ HAYALİMDİ"

Meslek hayatına askeri bir dikimevinde başlayan Akcan, İstanbul'da görev yaptığı birimden Aksaz'a tayin olduğunu ve Marmaris'te hayalini gerçekleştirmek için kaldığını belirtti. Burada da savaş gemilerinin döşemelerini dikmeye devam ettiğini anlatan Akcan, "Deniz sektörü gerçekten hayalimdi. Bu alan beni çok cezbetti" ifadelerini kullandı.

Hayalini gerçekleştirmek için görevinden istifa etti!

Kararını verip görevinden istifa eden Akcan, Marmaris'te kendi atölyesini kurdu. Tekne ve yatlara özel kalıp alma, şablon çıkarma, kumaş kesimi ve dikimi gibi tüm aşamaları tek başına üstleniyor. Akcan "Tam anlamıyla tekneye gidip, kalıbını çıkarıp, kumaşlarını seçip dikimini yapıyorum. Hepsi marin kumaş olmak zorunda. Fiziksel olarak zor ama seviyorum" diye konuştu.

Hayalini gerçekleştirmek için görevinden istifa etti!

Marmaris'te bu sektörde çalışan başka kadınların da olduğunu belirten ancak gidip ölçü alıp gelip dikip tekrar monte eden olarak yapan kimse olmadığını belirten Akcan, "İnsanlar gördüğünde gerçekten şaşırıyor. 'Siz mi yapıyorsunuz?' diyorlar. Ama geri dönüşler çok olumlu" ifadelerini kullandı.

Hayalini gerçekleştirmek için görevinden istifa etti!
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ETİKETLER
#marmaris
#Tekne Çadırı
#Marin Döşeme
#Tekne İç Dizayn
#Stil
#Tekne Dikişi
#Kadın İşletmeciliği
#Yaşam
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