Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor

04 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:27

Sadece görüntülemek istemişti! Yılan bir anda hamle yaptı, hayatının şokunu yaşadı

Sadece görüntülemek istemişti! Yılan bir anda hamle yaptı, hayatının şokunu yaşadı

Adıyaman'da bir çoban tesadüf eseri milyonlarca yılda oluşan bir yapıyı keşfetti. Hayvan otlatırken sarkıt ve dikitlerle dolu bir mağaraya rastlayan çoban hemen ekiplere haber verdi. Bölgeye intikal eden ekipler, karşılaştıkları ihtişamlı alanda şaşkınlığını gizleyemedi.

ÇOBAN HABER VERDİ, EKİPLER İNCELEME YAPTI

Çobanın haber vermesi üzerine mağaraya gelip incelemelerde bulunan Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, mağarada birçok sarkıt ve dikit tespit etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, mağaranın oldukça ihtişamlı olduğunu belirtti.

MAĞARAYA ULAŞMAK İÇİN ZORLU YOLLARDAN GEÇTİLER

Köy kırsalındaki mağaraya oldukça meşakkatli bir yürüyüşten sonra varabildiklerini söyleyen Mehmet Alkan dikkat çeken ifadeler kullandı.

SU DAMLACIKLARININ DAMLAMASIYLA MEYDANA GELİYOR

Mağaranın 40 metre kadar derinine ilerlediklerini kaydeden Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yaptığımız incelemede su damlacıklarının damlaması sonucunda oluşan sarkıt ve dikitler görüyoruz" dedi.

"MİLYONLARCA YILDA OLUŞAN BİR DURUM"

Mağaradaki farklı olan bir konunun da damlamalar sonucu 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde sütunlar oluşması olduğunu vurgulayan Alkan, "Bu sarkıt ve dikitler milyonlarca yılda oluşan bir durum. Gezgin ve doğaseverleri buraya görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Çoban Recep Kılıç ise hayvanlarını otlatırken gördüğü mağaranın içine girdiğinde farklı yapılarla karşılaşması üzerine durumu hemen ekiplere bildirdiğini anlattı.