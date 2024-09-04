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Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:27
Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor

Adıyaman'da hayvanlarını otlatan bir çoban, içinde farklı yapılar bulunan bir mağara keşfetti. Çobanın ihbarı üzerine bölgeye gelen ve meşakkatli bir yürüyüşün ardından ulaşılan ihtişamlı alana ulaşan ekipler, mağaradaki sarkıt ve dikitlerin milyonlarca yılda oluştuğunu belirtti.

Adıyaman'da bir çoban tesadüf eseri milyonlarca yılda oluşan bir yapıyı keşfetti. Hayvan otlatırken sarkıt ve dikitlerle dolu bir mağaraya rastlayan çoban hemen ekiplere haber verdi. Bölgeye intikal eden ekipler, karşılaştıkları ihtişamlı alanda şaşkınlığını gizleyemedi.

Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor - 1. Resim

ÇOBAN HABER VERDİ, EKİPLER İNCELEME YAPTI

Çobanın haber vermesi üzerine mağaraya gelip incelemelerde bulunan Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, mağarada birçok sarkıt ve dikit tespit etti.

Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor - 2. Resim

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, mağaranın oldukça ihtişamlı olduğunu belirtti.

Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor - 3. Resim

MAĞARAYA ULAŞMAK İÇİN ZORLU YOLLARDAN GEÇTİLER

Köy kırsalındaki mağaraya oldukça meşakkatli bir yürüyüşten sonra varabildiklerini söyleyen Mehmet Alkan dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor - 4. Resim

SU DAMLACIKLARININ DAMLAMASIYLA MEYDANA GELİYOR

Mağaranın 40 metre kadar derinine ilerlediklerini kaydeden Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yaptığımız incelemede su damlacıklarının damlaması sonucunda oluşan sarkıt ve dikitler görüyoruz" dedi.

Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor - 5. Resim

"MİLYONLARCA YILDA OLUŞAN BİR DURUM"

Mağaradaki farklı olan bir konunun da damlamalar sonucu 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde sütunlar oluşması olduğunu vurgulayan Alkan, "Bu sarkıt ve dikitler milyonlarca yılda oluşan bir durum. Gezgin ve doğaseverleri buraya görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor - 6. Resim

Çoban Recep Kılıç ise hayvanlarını otlatırken gördüğü mağaranın içine girdiğinde farklı yapılarla karşılaşması üzerine durumu hemen ekiplere bildirdiğini anlattı.

Hayvanlarını otlatan çoban keşfetti, ekipler şaşkınlığını gizleyemedi: Milyonlarca yılda oluşuyor - 7. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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