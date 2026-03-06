Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Vergi müfettiş yardımcısı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı personel planı kapsamında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesine 250 vergi müfettiş yardımcısı alacağını bildirdi. Alım süreci özellikle İİBF, hukuk ve mühendislik fakültesi mezunları için önemli bir kariyer imkânı sunarken başvuruların mart ayında başlayacağı duyuruldu. Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılacak alımda toplam 250 vergi müfettiş yardımcısı görevlendirilecek. Kadroların 200’ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi-idari bilimler fakülteleri mezunlarına, 50’si ise mühendislik fakültesi mezunlarına tahsis edilecek. Bu kadrolar, Türkiye’de mali denetim ve vergi inceleme süreçlerinde görev alacak yeni personelin yetiştirilmesini hedefliyor.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Vergi müfettiş yardımcılığı için başvurular 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacak. Adayların başvuru işlemlerini tamamlaması için son tarih ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 17.30 olarak açıklandı. Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecini tamamlayabilmesi için çevrim içi başvuru formunu doldurması gerekiyor. Bunun yanında sisteme bazı belgelerin yüklenmesi gerekiyor.

Başvuru sırasında istenen belgelerden bazıları şunlar:

Son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Adayın kendi el yazısıyla hazırlamış olduğu özgeçmiş

Elektronik başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması

Tüm belgelerin sisteme yüklenmesiyle başvuru işlemi tamamlanmış kabul edilecek.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor.

Buna göre adayların:

Hukuk, İİBF veya mühendislik fakültesi mezunu olması gerekiyor

KPSS’den gerekli puanı almış olması

35 yaşını geçmemiş olması

Devlet memurluğuna atanmak için gerekli genel şartları taşıması gerekiyor.

Ayrıntılı şartlar ise Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusunda bulunuyor.

GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı Ankara’da gerçekleştirilecek. Hukuk ve İİBF mezunları için sınav 11–12 Nisan 2026 tarihlerinde klasik yöntemle yapılacak. Mühendislik fakültesi mezunları için sınav 11 Nisan 2026 tarihinde test yöntemiyle uygulanacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesiyle sınavın yapılacağı yer ve saat bilgileri, sınavdan en az 10 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar daha sonra sözlü sınava çağrılacak.