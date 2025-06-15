Haziran ayında dolu sürprizi! Eline brandayı alan dışarı fırladı

İstanbul
Ardahan’da sağanakla birlikte etkili olan dol yağışı hayatı felç etti. Tarım arazileri ile araçlar dolu yağışının ardından hasar gördü.
Ardahan’da haziran ayında dolu sürprizi yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanakla birlikte dolu yağışı da görüldü.
Sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle tarım arazileri ile araçlarda hasar oluştu
Yaklaşık yarım saat aralıksız süren dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler, araçlarının üzerine branda çekerek, önlem aldı.