Haziran’da hangi illerde seçim olacak? 6 beldede seçim sandığı kurulacak

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü elde eden toplam 6 yerleşim yerinde seçim süreci başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, ilgili bölgelerde belediye başkanı ile belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi amacıyla 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimlerin tamamlanmasının ardından 6 beldenin belediye başkanı ve meclis üyeleri netleşecek. Ayrıca, seçimlere katılma yeterliliği bulunan 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki sıralamasını belirlemek üzere yarın YSK’de kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, Haziran ayında hangi illerde sandık kurulacak?

Haziran’da hangi illerde seçim olacak? 6 beldede seçim sandığı kurulacak
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 19:12
Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini tespit etmek amacıyla 7 Haziran Pazar günü ara seçime gidilmesini karara bağladı.

Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek amacıyla 7 Haziran Pazar günü ara seçime gidilmesine karar verdi.
Ara seçimler Tokat (Reşadiye, Almus, Yeşilyurt), Gümüşhane ve Nevşehir’in Mustafapaşa beldelerinde yapılacak.
Bu seçimler, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Seçimlerde hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyeliği için oy kullanılacak.
Tokat'ta 4 beldede, Gümüşhane ve Nevşehir'de ise birer beldede seçim yapılacak.
Tokat (Reşadiye, Almus, Yeşilyurt), Gümüşhane ve Nevşehir’in Mustafapaşa beldesinde kurulacak sandıklarda seçmenler, yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy verecek.

Haziran’da hangi illerde seçim olacak? 6 beldede seçim sandığı kurulacak

NEDEN SEÇİM YAPILIYOR?

Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan yerleşim alanlarında seçim yapılmasına ilişkin resmi süreci başlattı. Karar, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun çerçevesinde alındı.

Bu kapsamda seçmenler, yeni belde statüsü elde eden bölgelerde sandığa giderek yerel idarecilerini seçecek. Seçimlerde hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyeliği için oy kullanılacak.

7 Haziran Pazar günü 6 beldede sandık kurulacak ve yerel yönetimler için önemli bir seçim gerçekleştirilecek.

Haziran’da hangi illerde seçim olacak? 6 beldede seçim sandığı kurulacak

HANGİ BELDELERDE SEÇİM OLACAK?

Ara seçim yapılacak yerleşim yerlerinin büyük kısmı Tokat’ta yer alıyor. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri seçim sürecine dâhil edildi.

Öte yandan Gümüşhane’de Tekke beldesinde ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde de seçmenler sandık başına gidecek.

Tokat’ta 4, Gümüşhane ile Nevşehir’de ise birer beldede seçim yapılacak.

