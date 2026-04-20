Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini tespit etmek amacıyla 7 Haziran Pazar günü ara seçime gidilmesini karara bağladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Haziran’da hangi illerde seçim olacak? 6 beldede seçim sandığı kurulacak Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek amacıyla 7 Haziran Pazar günü ara seçime gidilmesine karar verdi. Ara seçimler Tokat (Reşadiye, Almus, Yeşilyurt), Gümüşhane ve Nevşehir’in Mustafapaşa beldelerinde yapılacak. Bu seçimler, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek. Seçimlerde hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyeliği için oy kullanılacak. Tokat'ta 4 beldede, Gümüşhane ve Nevşehir'de ise birer beldede seçim yapılacak.

Tokat (Reşadiye, Almus, Yeşilyurt), Gümüşhane ve Nevşehir’in Mustafapaşa beldesinde kurulacak sandıklarda seçmenler, yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy verecek.

NEDEN SEÇİM YAPILIYOR?

Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan yerleşim alanlarında seçim yapılmasına ilişkin resmi süreci başlattı. Karar, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun çerçevesinde alındı.

Bu kapsamda seçmenler, yeni belde statüsü elde eden bölgelerde sandığa giderek yerel idarecilerini seçecek. Seçimlerde hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyeliği için oy kullanılacak.

7 Haziran Pazar günü 6 beldede sandık kurulacak ve yerel yönetimler için önemli bir seçim gerçekleştirilecek.

HANGİ BELDELERDE SEÇİM OLACAK?

Ara seçim yapılacak yerleşim yerlerinin büyük kısmı Tokat’ta yer alıyor. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri seçim sürecine dâhil edildi.

Öte yandan Gümüşhane’de Tekke beldesinde ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde de seçmenler sandık başına gidecek.

Tokat’ta 4, Gümüşhane ile Nevşehir’de ise birer beldede seçim yapılacak.