Haziran’da hangi illerde seçim olacak? 6 beldede seçim sandığı kurulacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini tespit etmek amacıyla 7 Haziran Pazar günü ara seçime gidilmesini karara bağladı.
Tokat (Reşadiye, Almus, Yeşilyurt), Gümüşhane ve Nevşehir’in Mustafapaşa beldesinde kurulacak sandıklarda seçmenler, yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy verecek.
Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan yerleşim alanlarında seçim yapılmasına ilişkin resmi süreci başlattı. Karar, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun çerçevesinde alındı.
Bu kapsamda seçmenler, yeni belde statüsü elde eden bölgelerde sandığa giderek yerel idarecilerini seçecek. Seçimlerde hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyeliği için oy kullanılacak.
7 Haziran Pazar günü 6 beldede sandık kurulacak ve yerel yönetimler için önemli bir seçim gerçekleştirilecek.
Ara seçim yapılacak yerleşim yerlerinin büyük kısmı Tokat’ta yer alıyor. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri seçim sürecine dâhil edildi.
Öte yandan Gümüşhane’de Tekke beldesinde ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde de seçmenler sandık başına gidecek.
Tokat’ta 4, Gümüşhane ile Nevşehir’de ise birer beldede seçim yapılacak.