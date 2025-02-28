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 | Bengül Büyükhan

Hazırladıkları düzenek polisi bile şaşkına çevirdi! Özel oda hazırlayıp uyuşturucu yetiştirmişler

Samsun'da bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri evin bir odasında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Şüphelilerin kenevir yetiştirmek için özel bir oda hazırlayıp ısı, ışık ve havalandırma düzeneği kurması dikkat çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 12:19

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evde özel iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirme odası ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde gerçekleştirdiği koordineli uyuşturucu operasyonunda İ.B. (26)'nin Canik ilçesindeki evinde özel olarak inşa edilmiş bir odada kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Polis ekiplerin yaptığı aramada, evin içine sonradan eklenmiş ve tamamen kenevir yetiştirmek için düzenlenmiş özel bir oda bulundu.

POLİS BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Şüphelinin evinde oluşturduğu bu özel odada, iklimlendirme sistemleri kullanılarak kenevir üretiminin sağlandığı belirlendi. Özel ışıklandırma, havalandırma sistemleri ve sıcaklık kontrolü sağlayan düzeneklerle uyuşturucu üretimi için elverişli hale getirilen bu odada 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Polisin 3 ilçedeki operasyonunda yapılan aramalarda, 256 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 12 kök kenevir, kenevir yetiştirmeye yarayan iklimlendirme sistemi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.B. (26), C.A. (31) ve E.A. (17) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?
TCK'nın 191. maddesine göre, uyuşturucu maddeyi kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
ETİKETLER
#uyuşturucu operasyonu
#Hint Keneviri
#Yaşam
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