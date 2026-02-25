Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Hem besleyici, hem tok tutuyor: Keloğlan çorbası Ramazan’da 30 gün boyunca tüketiliyor

Şubat 25, 2026 13:30
1
Hem besleyici, hem tok tutuyor: Keloğlan çorbası Ramazan’da 30 gün boyunca tüketiliyor

Çankırı'da halk arasında "Keloğlan çorbası" olarak da bilinen tarhana çorbası, besleyici ve tok tutucu özelliğiyle iftar sofralarının baköşesinde yer alıyor. Kent halkı Ramazan ayı  boyunca tarhana çorbasını sofrasından eksik etmiyor.

2
Hem besleyici, hem tok tutuyor: Keloğlan çorbası Ramazan’da 30 gün boyunca tüketiliyor

Kış aylarının olmazsa olmazlarından tarhana çorbası, içerdiği vitamin, mineraller ve doğal antibiyotik görevi üstlenen sebze kurularıyla soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı hem doğal hem de etkili bir koruma sağlıyor. 

3
Hem besleyici, hem tok tutuyor: Keloğlan çorbası Ramazan’da 30 gün boyunca tüketiliyor

Çankırı'ya ait olduğu bilinen Keloğlan masalı ile ile özdeşleşen çorba özellikle Ramazan ayında şehirde ayrı bir öneme sahip. 30 gün boyunca iftar sofralarından eksik olmayan Keloğlan çorbası, hem besleyici özelliği hem de tok tutucu özelliğiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

 

4
Hem besleyici, hem tok tutuyor: Keloğlan çorbası Ramazan’da 30 gün boyunca tüketiliyor

“ÇOK SAĞLIKLI, ADETA ŞİFA KAYNAĞI”

Keloğlan çorbasının Ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü söyleyen restoran işletmecisi Şahin Harmancı, "Keloğlan çorbası diye adlandırdığımız tarhana çorbası yöresel bir çorbamızdır. Bu çorbanın tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Bu çorbayı nenelerimiz daha iyi yapar. Biz de bu tarifi işletmemizde satıyoruz. Gerçekten çok sağlıklı, adeta şifa kaynağıdır. Bu çorba için Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelenler vardır. Yöresel çorba için turistlerin Çankırı'yı tercih etmesi bile bize gurur veriyor. 

5
Hem besleyici, hem tok tutuyor: Keloğlan çorbası Ramazan’da 30 gün boyunca tüketiliyor

Biz Çankırı'da bu çorbaya Keloğlan çorbası diyoruz. Bildiğiniz gibi Keloğlan Çankırılıdır. Bu da Keloğlan'ın annesinin şifalı tarifinden yapılan bir çorbadır. Günümüzde ise köylerde nenelerimiz tarafından yapılmaktadır. Çankırı'da Ramazan ayında 30 gün boyunca tarhana çorbası tüketilmektedir. Kışın gerçekten birçok hastalığa karşı şifa kaynağı olmaktadır. Bu çorbanın yanında da Çankırı'nın coğrafi işaretli ürünü olan küpecik peyniri servis edilir. Bu peynir, çorbanın içine karıştırılarak tüketilir" dedi.

6
Hem besleyici, hem tok tutuyor: Keloğlan çorbası Ramazan’da 30 gün boyunca tüketiliyor

“BU ÇORBAYI ÇANKIRI HALKI ÖZELLİKLE RAMAZAN AYINDA DAHA ÇOK TÜKETİR”

Ramazan ayında Keloğlan çorbası tükettiklerini söyleyen Döndü Harmancı, "Biz Keloğlan çorbasını kış için hazırlarız. Çankırı'da kışlık hazırlık kapsamında hemen her evde yapılır. Bu çorbayı Çankırı halkı özellikle Ramazan ayında daha çok tüketir. Ramazan'da başka çorbalar bu çorbanın yerini tutmaz" diye konuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.