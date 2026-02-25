Hem besleyici, hem tok tutuyor: Keloğlan çorbası Ramazan’da 30 gün boyunca tüketiliyor

“ÇOK SAĞLIKLI, ADETA ŞİFA KAYNAĞI”

Keloğlan çorbasının Ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü söyleyen restoran işletmecisi Şahin Harmancı, "Keloğlan çorbası diye adlandırdığımız tarhana çorbası yöresel bir çorbamızdır. Bu çorbanın tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Bu çorbayı nenelerimiz daha iyi yapar. Biz de bu tarifi işletmemizde satıyoruz. Gerçekten çok sağlıklı, adeta şifa kaynağıdır. Bu çorba için Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelenler vardır. Yöresel çorba için turistlerin Çankırı'yı tercih etmesi bile bize gurur veriyor.