Hem besleyici, hem tok tutuyor: Keloğlan çorbası Ramazan’da 30 gün boyunca tüketiliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çankırı'da halk arasında "Keloğlan çorbası" olarak da bilinen tarhana çorbası, besleyici ve tok tutucu özelliğiyle iftar sofralarının baköşesinde yer alıyor. Kent halkı Ramazan ayı boyunca tarhana çorbasını sofrasından eksik etmiyor.
Kış aylarının olmazsa olmazlarından tarhana çorbası, içerdiği vitamin, mineraller ve doğal antibiyotik görevi üstlenen sebze kurularıyla soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı hem doğal hem de etkili bir koruma sağlıyor.
Çankırı'ya ait olduğu bilinen Keloğlan masalı ile ile özdeşleşen çorba özellikle Ramazan ayında şehirde ayrı bir öneme sahip. 30 gün boyunca iftar sofralarından eksik olmayan Keloğlan çorbası, hem besleyici özelliği hem de tok tutucu özelliğiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Keloğlan çorbasının Ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü söyleyen restoran işletmecisi Şahin Harmancı, "Keloğlan çorbası diye adlandırdığımız tarhana çorbası yöresel bir çorbamızdır. Bu çorbanın tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Bu çorbayı nenelerimiz daha iyi yapar. Biz de bu tarifi işletmemizde satıyoruz. Gerçekten çok sağlıklı, adeta şifa kaynağıdır. Bu çorba için Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelenler vardır. Yöresel çorba için turistlerin Çankırı'yı tercih etmesi bile bize gurur veriyor.
Biz Çankırı'da bu çorbaya Keloğlan çorbası diyoruz. Bildiğiniz gibi Keloğlan Çankırılıdır. Bu da Keloğlan'ın annesinin şifalı tarifinden yapılan bir çorbadır. Günümüzde ise köylerde nenelerimiz tarafından yapılmaktadır. Çankırı'da Ramazan ayında 30 gün boyunca tarhana çorbası tüketilmektedir. Kışın gerçekten birçok hastalığa karşı şifa kaynağı olmaktadır. Bu çorbanın yanında da Çankırı'nın coğrafi işaretli ürünü olan küpecik peyniri servis edilir. Bu peynir, çorbanın içine karıştırılarak tüketilir" dedi.
Ramazan ayında Keloğlan çorbası tükettiklerini söyleyen Döndü Harmancı, "Biz Keloğlan çorbasını kış için hazırlarız. Çankırı'da kışlık hazırlık kapsamında hemen her evde yapılır. Bu çorbayı Çankırı halkı özellikle Ramazan ayında daha çok tüketir. Ramazan'da başka çorbalar bu çorbanın yerini tutmaz" diye konuştu.