Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Her detayı iğrenç! 12 yaşındaki çocuğun başına gelenler mide bulandırdı

Kocaeli'de 12 yaşındayken para karşılığı evlendirilen 12 yaşındaki S.Ç. 6 ay evli kaldıktan sonra abisi ve yengesi tarafından kaçırıldı. Bu süreçte yengesinin kardeşiyle zorla cinsel birlikteliğe zorlanan küçük kızın başına gelenler mide bulandırdı. İfadesinde "E.T.'nin evinde karısı gibi kaldım, benimle zorla cinsel birliktelik yaşadı" diyen S.Ç. yaşadığı iğrençlikleri bir bir anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 16:11

Kandıra'da yaşayan S.Ç. isimli 12 yaşındaki kız çocuğunun başına gelenler dehşete düşürdü. 2023 yılında üvey babasının yeğeni A.D. ile 50 bin TL karşılığında evlendirilen kız çocuğunun başına gelmeyen kalmadı. A.D.'nin askere gitmesiyle S.Ç., abisi ve yengesi tarafından Silivri'den Kandıra'ya kaçırıldı. Burada Y.Ç.'nin 16 yaşındaki kardeşi E.T. ile zorla cinsel birlikteliğe zorlanan küçük kız, önceki birlikteliğinden olan bebeği de kürtajla aldıklarını söyledi. Defalarca cinsel istismara uğradığını ve şiddet gördüğünü söyleyen S.Ç., "E.T.'nin evinde karısı gibi kaldım, benimle zorla cinsel birliktelik yaşadı" dedi.

Her detayı iğrenç! 12 yaşındaki çocuğun başına gelenler mide bulandırdı

HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

S.Ç'nin şikayetiyle olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında S.Ç'nin annesi N.D., üvey babası A.D., abisi S.Ç., yengesi Y.Ç., E.T. ile babası M.T., annesi Z.T. ve ilk evlendirildiği kişi A.D. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarına yardım etmek", "cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.
Üvey baba A.D. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.Ç. ile ilk olarak evlendirilen A.D.'nin dosyası ise diğer dosyadan ayrıldı. Kız çocuğu ise devlet koruması altına alındı.

KORKUNÇ OLAYDA İĞRENÇ DETAYLAR


Hazırlanan iddianamede, mağdur S.Ç.'nin olayların öncesinde E.T. ile nişanlandırıldığı ancak sonrasında 2023 yılının ekim ayında Şile'de A.D. ile düğün yapılarak evlendirildiği, karşılığında mağdurun anne ve üvey babasının 50 bin TL para aldıkları belirtildi. Bu evliliğin yaklaşık 6 sürdüğü, 2024 yılının nisan-mayıs aylarında A.D.'nin askere gittiği, mağdurun ise abisi S.Ç. ve yengesi Y.Ç. tarafından E.T. ile evlenmesi için Şile'den kaçırılarak Kandıra'ya getirildiği, bu sırada mağdurun 13, E.T.'nin ise 17 yaşında olduğu ifade edildi. Ayrıca, E.T.'nin mağdurun yengesi Y.Ç.'nin kardeşi olduğu, anne ve babaların bu birliktelik karşısında 50 bin TL'ye anlaştıkları bilgisi de yer aldı.

Her detayı iğrenç! 12 yaşındaki çocuğun başına gelenler mide bulandırdı


N.D. ve A.D.'nin Kandıra'ya gelerek Y.Ç. ve S.Ç.'nin evinde 50 bin TL'yi M.T. ve Z.T.'den nakit olarak elden aldıkları ve mağdurun 11 Ekim 2024 tarihine kadar şüpheliler M.T., Z.T., ve E.T.'nin Kandıra ilçesindeki evinde ikamet ettiği belirtildi. Yenge Y.Ç.'nin görümcesi S.Ç.'yi kardeşi E.T. ile cinsel birlikteliğe zorladığı, E.T.'nin de zorla mağdurla yaklaşık 8 ay defalarca cinsel ilişkiye girdiği kaydedildi.


Mağdur Ş.Ç. ile E.T.'nin 11 Ekim 2024'de asker eğlencesine katılmak için Kandıra'dan Şile'ye gittikleri, mağdurun eğlence sırasında E.T., N.D. ve A.D.'nin yanından kaçarak daha önce evli olduğu A'nın ailesinin evine gittiği ve şahıslardan şikayetçi olduğu belirtildi.

"BENİ KAÇIRIP CİNSEL BİRLİKTELİĞE ZORLADILAR"

Ş.Ç.'nin Çocuk İzlem Merkezi ve hakim karşısında alınan ifadesi de iddianamede yer aldı. Ş.Ç., "13 yaşındayım. Yaklaşık bir sene önce Şile ilçesinde A.D. isimli kişiyle rızamla evlendim. Kendisi 20 yaşındadır. Sevgiliydik, 1.5-2 sene önce tanıştık. A.D.'nin babası ile benim üvey babam kardeşler. A.D. ile düğünümüz oldu. 6 ay beraber yaşadık sonra kendisi askere gitti. A.D. askere gitmeden önce yengem Y.Ç. ile abim S.Ç. beni kaçırarak Kandıra ilçesine E.T.'nin yanına getirdi. Daha önceden E.T. ile sözlenmiştik ancak isteğim dışında olmuştu. Abim ve yengem sözlenmem konusunda beni zorlamıştı. E.T.'nin evinde karısı gibi kaldım, benimle zorla cinsel birliktelik yaşadı. Bu sırada eşim A.D.'den hamile olduğumu öğrendim. Y.Ç., Z.T. ve E.T. tarafından Sakarya'ya götürülerek merdiven altı bir yerde rızam dışında kürtaj yapıldı. E.T.'den 8 ay boyunca şiddet gördüm ve istismara uğradım. A.D.'den şikayetçi değilim, onunla kendi isteğimle birliktelik yaşadım. Ancak E.T. ile yengem Y.Ç.'den şikayetçiyim. Abim S.Ç'den şikayetçi değilim" dedi.

Her detayı iğrenç! 12 yaşındaki çocuğun başına gelenler mide bulandırdı

"KÜÇÜK KIZLA CİNSEL BİRLİKTELİĞİM OLMADI"

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin SEGBİS ile savunması alınan tutuklu sanık E.T., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ş.Ç. ile cinsel birliktelik yaşamadım. Benimle evlenmek istedi ancak kabul etmedim. Benim evimde hiç kalmadı. Beraber hiç yaşamadık, bu iddia doğru değildir. Ş.Ç.'nin kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Bana 17-18 yaşında olduğunu söylemişti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Ş.Ç. ile evlenme noktasında kimse beni yönlendirmedi veya baskı yapmadı" dedi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.T., "E.T.'nin babasıyım. Ş.Ç. ile E.T.'yi evlendirmedik. Bu konuda kimseye başlık parası vermedim. Oğlumun söylediğine göre de cinsel birliktelik yaşanmadı. Ş.Ç. bizim evimizde hiç kalmadı. Kızım Y.Ç., N.D.'nin üvey oğlu S.Ç. ile evlidir. Bu sebeple N.D. dünürüm olur. Akraba olmamız sebebiyle N.D.'ye isteği üzerine 50 bin TL borç para verdim. Bu para iddia edildiği gibi başlık parası değildir" diye konuştu.
Tutuklu sanık Z.T.'de eşi M.T.'nin dediklerini doğruladı.

Her detayı iğrenç! 12 yaşındaki çocuğun başına gelenler mide bulandırdı

"KIZIM YALANCIDIR"

Mağdur kızın annesi tutuklu sanık N.D., "Kızım, E.T.'ye kendisi kaçtı. E.T. ve ailesi kabul etmeyince kızım, bizim hakkımızda şikayetçi oldu. E.T. ile evlenmesi noktasında telkinde bulunmadım. Cinsel birliktelik yaşamaları için Ş.Ç. veya E.T.'yi azmettirmedim. Kızım şu an yurtta kalmaktadır. Çocuk aldırma konusunda haberim yoktur. Kızım yalancıdır" şeklinde konuştu.

"CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMALARI KONUSUNDA ONLARI AZMETTİRMEDİM"

Suçlamaları kabul etmeyen bir diğer sanık S.Ç., "Ş.Ç. kız kardeşim olur. Kardeşim, A. ile birlikte yaşarken kaçıp bize geldi. Sonra E.T. ile evlenmek istediğini söyledi ancak E.T. istemedi. Biz de kabul etmeyince kardeşim hakkımızda şikayetçi oldu. Kimseden başlık parası almadım. Cinsel birliktelik yaşamaları konusunda onları azmettirmedim" ifadelerini kullandı.


Y.Ç. de suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
12 ilde çocuk istismarcılarına operasyon: 11 zanlı tutuklandı
İstismar, cinayet, yıllardır saklanan gerçekler! Nagihan Uyğur’un katili dayısı çıktı: Üzerine beton dökmüş
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.