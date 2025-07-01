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Editor
 | Özge Sönmez

Her hafta kendi mezarını ziyaret ediyor: Nedenini duyan şaşıp kalıyor

Bartın'da rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki Rafet Karakabak, uyandığında kendi mezarını kazmaya başladı. Mezarı 2 günde tamamlayan yaşlı adam, "Kendi ölçümü alıp, yanları ve üst kapakları beton olan bir mezar hazırladım. Zaten her hafta Cuma günleri kendi mezarımı geliyorum" ifadelerini kullandı.

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Her hafta kendi mezarını ziyaret ediyor: Nedenini duyan şaşıp kalıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 11:43

Bartın'ın Kozcağız Beldesine bağlı Ellibaş Köyünde yaşayan 72 yaşındaki Rafet Karakabak, rüyasında öldüğünü görünce kendisine mezar kazmaya başladı. Köy mezarlığında yer belirleyen yaşlı adam, 2 gün boyunca uğraşarak mezar kazdı. Her cuma kendi mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Karakabak, "Hem vakit geçirmek, hem de öldükten sonra kimseye zahmet vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

Her hafta kendi mezarını ziyaret ediyor: Nedenini duyan şaşıp kalıyor

KİMSEYE ZAHMET VERMEK İSTEMEDİ, MEZARINI KAZDI

Kendi ölçülerini alan Karakabak, 60 santimetre eninde 1 metre 90 santim boyunda ve 1 metre 20 santimetre derinlikte mezar kazmaya başladı. Yanlarını ve üst kapağını betondan yapan Karakabak, 2 günde saatlerce çalışarak mezarını tamamladı. Gördüğü rüyanın ardından mezarını kazdığını anlatan Rafet Karakabak, "Gece rüyamda öldüğümü gördüm. Sabah uyanınca köy mezarlığındaki anne ve babamın mezarını yanına gittim. Anne ve babamın mezarının önündeki boş alana kendi mezarımı kazmaya karar verdim. Gördüğüm rüyanın etkisindeyim kaldım. Hem vakit geçirmek, hem de öldükten sonra kimseye zahmet vermek istemedim. Kendi ölçümü alıp, yanları ve üst kapakları beton olan bir mezar hazırladım. Zaten her hafta Cuma günleri kendi mezarımı geliyorum. Burada bulunan anne ve babam ile diğer akrabalarıma dua okuyorum" dedi.

Her hafta kendi mezarını ziyaret ediyor: Nedenini duyan şaşıp kalıyor
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ETİKETLER
#mezar
#bartın
#rüya
#Rafet Karakabak
#Kozcağız
#Ellibaş Köyü
#Yaşam
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