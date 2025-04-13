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 | Selahattin Demirel

Her şey bir anda oldu! Denize kıyafetleriyle girdi, cansız bedeni çıkarıldı

Antalya'da bir kişi bir süre deniz kenarında oturduktan sonra kıyafetleriyle denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan şahsın cansız bedeni çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kim olduğunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 17:22

Konyaaltı Sahili'nde saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda bir kişi, bir süre deniz kenarında oturduktan sonra çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize girdi. Yüzerek kıyıdan uzaklaşmaya başlayan şahsı bir süre sonra su yüzeyinde yüzüstü olarak hareketsiz şekilde gören vatandaşlar yardıma koştu.

CESEDE RAĞMEN DENİZE GİRMEYE DEVAM ETTİLER

Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan adama ilk müdahaleyi yine vatandaşlar yaptı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesinin ardından verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden ve eşyalarının arasından kimlik çıkmayan şahsın üzeri örtülürken, kumsalda bulunan cesede rağmen Konyaaltı Sahili'nde bulunan diğer vatandaşların denize girmeye devam ettiği görüldü. Yabancı uyruklu ve bimekan şahıslardan olduğu değerlendirilen adamın cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Her şey bir anda oldu! Denize kıyafetleriyle girdi, cansız bedeni çıkarıldı

"BİR ANDA BİR ŞEY BELİRDİ"

Konyaaltı Sahili'nde yaşanan olaya şahit olan Sinan Bostancı, "Sahilde otururken su yüzeyinde bir anda siyah bir şey belirdi. İki arkadaş bağırdı hareketsiz yüzen bir şey var diye. Biz de balık falan sandık ama iki kişi sudan çıkardığında çok kötüydü ve hareketsizdi. Müdahale ettiler ama kurtaramadılar" dedi.

"HER ŞEY 3-4 DAKİKA İÇİNDE OLDU"

Hayatını kaybeden kişiyi denizden çıkartan Onur Narçiçeği ise şahsı ilk başta kıyıda üzerini silkelerken gördüğünü belirterek "Elbiseyle niye suya girdiğini merak edip takip ediyordum. Her şey 3-4 dakika içinde oldu, Suyun üzerinde gördüm, yüzüyor mu ne oluyor önce kararsız kaldım. Sonra hareketsiz görünce hemen denize atlayıp sahile çıkardık. Sağlık ekipleri öldüğünü belirledi, Allah ailesine sabır versin, üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.

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