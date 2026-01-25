Her şeyi kaçırma korkusu (FOMO) bitti, şimdi moda JOMO!

DOPAMİN DÖNGÜSÜNDEN ÇIKIŞ

Neden sürekli telefona bakma ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü her bildirim sesi, her "beğeni" ve her yeni içerik, beynimizde küçük bir Dopamine (haz hormonu) patlaması yaratır. Ancak bu ucuz ve kısa süreli hazlar, bizi bağımlı hale getirir. Beyin, bir sonraki bildirimi beklerken sürekli tetikte (kortizol/stres hormonu yüksek) kalır.

JOMO felsefesi, bu dopamin döngüsünü kırmayı hedefler. Telefona bakmadığınızda, ilk başta bir boşluk ve huzursuzluk hissedersiniz (yoksunluk sendromu). Ancak bu eşiği aştığınızda, beyniniz "dinlenme moduna" geçer. Derin odaklanma yeteneğiniz geri gelir, stres seviyeniz düşer ve gerçek bir "haz" olan Serotonin hormonu salgılanmaya başlar. JOMO, beyninize "Şu an güvendesin, bir yere yetişmen gerekmiyor" mesajını verir.