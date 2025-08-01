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 | Yusuf Özgür Bülbül

Her yeri ateşe verdiler! Malatya'da işçiler arasında bıçaklı silahlı kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır olmak üzere 7 işçi yaralandı. Yaklaşık 50 işçinin karıştığı olayda, konteynerler de ateşe verildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 22:11

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir şantiyede işçiler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kavganın ardından akşam saatlerinde bir araya gelen bir grup, işçilerin kaldığı konteynerleri ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Her yeri ateşe verdiler! Malatya'da işçiler arasında bıçaklı silahlı kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var!

7 YARALI!

Olay, Çamurlu Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede çalışan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 50 işçinin karıştığı kavgada F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Her yeri ateşe verdiler! Malatya'da işçiler arasında bıçaklı silahlı kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Ayrıca yaklaşık 10 kişi de darbedilerek çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kavganın ardından akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen gruplar arasındaki gerginlik devam ederken, şantiyeye girmeye çalışan bazı işçiler, çalışanların konakladığı konteynerleri ateşe vermeye kalkıştı.

YANGIN ÇIKTI

Tutuşan straforlar nedeniyle çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahale TOMA ile yapılırken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Olayların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri, şantiye giriş ve çıkışlarını kapattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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