Hava sıcaklığının 26 dereceye kadar yükseldiği Adana'da vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek soluğu park ve bahçelerde aldı. Hollanda'dan kente gelen Suat Unsuroğlu, Adana'nın sıcak havasına şaşırdığını belirterek "Cennet gibi bir ülkedeyiz" dedi.

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Herkes kışa hazırlanırken Adana'da bahar havası yaşanıyor: Vatandaşlar parklara akın etti Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 87

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 26 dereceyi bulduğu Adana'da, vatandaşlar sonbaharda yaşanan bahar havasının keyfini çıkardı.

Özellikle Türkiye'nin doğu illerinde soğuk hava etkisini sürdürürken Adana'da vatandaşlar, güneşli havayı değerlendirmek için açık alanları tercih etti. Park ve bahçelerde vakit geçiren vatandaşlar, yürüyüş yaptı, banklarda oturarak güneşin keyfini çıkardı.

HOLLANDA’DAN GELDİ, ADANA'NIN HAVASINI SEVDİ

Parkta güzel havanın tadını çıkaran Suat Unsuroğlu, Adana’ya kışın geç geldiğini söyleyerek, "Ben dün Hollanda’dan geldim, orada hava 6 derece. Adana’ya gelince önce parka geldim. Hollanda’da şu an böyle bir hava bulamazsınız. Cennet gibi bir ülkedeyiz. Hava güzel olunca insan pozitif oluyor.

Hollanda’da şu an her yer soğuk. Ama Adana’ya gelince şaşırdım. Orada 2 ceket üst üste giyiyordum. Hollanda’daki herkes buraya gelmeli" dedi.

Ahmet Tuğra Yılmaz ise havanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Ben de oturmaya geldim. Adana’mızı seviyoruz. Sıcak olduğu için kışın çok güzel. Adana bizi şaşırtmıyor. Birçok ülke ve şehirde her yer karlı ve yağışlı. Adana’da bu mevsimde böyle bir hava insanı mutlu ediyor. Ben de bu güzel günü değerlendirmek için parka geldim" ifadelerini kullandı.