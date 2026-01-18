Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

Ocak 18, 2026 11:01
1
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

Kocaeli'de yaşayan Ali Öztürk, yaklaşık 2 bin objelik geniş koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Özellikle tarihi 1940’lara dayanan çakmakları ve asırlık Avrupa porselenleriyle ilgi toplayan koleksiyon geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

 

2
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

İzmit’te yaşayan 49 yaşındaki Ali Öztürk, çocukluk yıllarında bir heves olan antika merakını yaşı ilerleyince adeta bir tutkuya çevirdi.

3
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

Henüz 1 buçuk yıl gibi bir süre içinde biblo, saat, model araba ve Avrupa menşeli porselenler başta olmak üzere 2 bin parçaya yakın koleksiyon ürününü bir araya getiren Öztürk’ün sahip olduğu 300’den fazla çakmak ise görenleri hayran bırakıyor.

4
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

ÇAKMAKLARIN FİYATI 100 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Öztürk'ün Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki hobi dükkanında meraklılarıyla buluşturduğu koleksiyonda fiyatlar, ürünün nadirliğine göre değişiyor. Dükkanda çakmaklar 2 bin ila 100 bin, biblolar bin ila 50 bin, porselenler ise 500 ila 15 bin lira arasında alıcı buluyor.

5
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

"ÇOCUKLUKTAN GELEN BİR ÖZLEM VE HEVES"

Antika merakının çocukluk yıllarına dayandığını ancak o dönem imkanların kısıtlı olduğunu söyledi. Son yıllarda bu ilgisine daha fazla vakit ayırdığını belirten Öztürk, "Antika merakı çocukluktan gelen bir heves, tutku. Çocukluğumuzda da ufak ufak toplardık ama son zamanlarda işler biraz rölantiye girince, biraz daha inzivaya çekilince toplama fırsatı bulduk. 

6
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

Çocukluktan gelen bir özlem ve heves vardı. Gençken maddi imkanlar sınırlı oluyor, yaş ilerledikçe biraz daha rahatlıyor. Şimdi yavaş yavaş hevesimizi gidermek için almaya başladık. Alıyoruz, hevesimizi giderince satıyoruz, yerine başka heves ettiğimizi koyuyoruz. Bu şekilde bir döngü oluştu" dedi.

7
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

Dükkanında 2 bini aşkın ürün bulunduğunu ifade eden Ali Öztürk, "Sadece çakmak olarak koleksiyonumuzda 300'ün üzerinde ürün mevcut. Dupont, Cartier, Dunhill gibi koleksiyonluk çakmaklar var. En eski çakmaklarımız 1940'lı yıllara ait. Günümüze kadar gelen, hatta 2024 üretimi olan çakmaklar da mevcut" diye konuştu.

 

8
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

BİBLOLAR 150-200 YILLIK

Koleksiyondaki parçaların büyük bir kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu anlatan Öztürk, özellikle İngiltere'deki antika pazarlarından tedarik sağladığını kaydetti. Öztürk, koleksiyonun çeşitliliğine değinerek, şunları aktardı:

9
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

"Fransa, İtalya, Belçika ve Almanya'dan gelen ürünler var. Sanat tarihi açısından bakıldığında 150-200 yıllık biblolarımız da var, 20-30 yıllık olanlar da. Net bir tarih vermek zor, oldukça karışık ve çeşitli. Mesela 200 yıllık biblo da mevcut. Uygun fiyatlı, koleksiyonluk saat bulduğumuzda onları da koleksiyonumuza katıyoruz.

10
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

Şu an toplamda 10-15 civarında saat var. Şu an ilgi alanım daha çok çakmak olduğu için çakmağa yöneldik ama bu işlerde heves değişebiliyor. Saate ilgi artarsa, o da çoğalabilir. Çakmaklarda genelde Fransa ve İngiltere başrolde. Dupont, Cartier gibi markalar ağırlıklı. Ronson gibi İngiliz markalar da var."

 

11
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

GÜNCEL ÜRETİM PORSELEN YOK

Ali Öztürk, "Porselenlerimiz eski tarihli, güncel üretim porselen yok. Genelde Fransız, İtalyan, Belçika, Alman ve İngiliz porselenleri mevcut. İngiltere'de bir arkadaşımız var. 

12
Hevesi tutkuya dönüştü: Servet değerindeki çakmakların olduğu koleksiyon göz kamaştırdı

Ömrü yettikçe ürün toplamaya devam edeceğini aktaran Öztürk, küçük oğlunun da izinden geldiğini, onun da yabancı dilde kitap, çizgi roman ve figür koleksiyonu yaparak mezatları takip ettiğini sözlerine ekledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.