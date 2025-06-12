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 | Özge Sönmez

Hiç tanımadığı adamı vahşice katletti! İfadesi dehşete düşürdü

Ankara'da yolda yürürken tanımadığı Yetkin Güner'i defalarca bıçaklayarak katleden cani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezai sorumluluğunun tam olduğunun anlaşılan caninin ifadeleri ise şaşkına çevirdi.

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Hiç tanımadığı adamı vahşice katletti! İfadesi dehşete düşürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 08:35

Ankara'da yolda kendi halinde yürüyen Yetkin Güner hiç tanımadığı 29 yaşındaki cani İsmail Tek'in saldırısına uğradı. Güner'in üzerine yürüyen cani defalarca bıçakladı. Yol ortasında kanlar içinde kalan 45 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşete düşüren cinayete ilişkin dava Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Caninin ifadesi ise dehşete düşürdü.

SAVCI 2 SUÇTAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İsmail Tek ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakta sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunun anlaşıldığını belirtti. Ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Hiç tanımadığı adamı vahşice katletti! İfadesi dehşete düşürdü

TASARLAYARAK KATLETTİ

Müşteki avukatı da savcının mütalaasına katıldığını söyleyerek, "Dosya kapsamında dinlenen tanık beyanlarıyla sanığın suçu işlediği sabittir. Tanık beyanları uyarınca suçun canavarca hisle işlendiğinin yanı sıra tasarlayarak işlendiği olgusu da kanıtlanmıştır. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına haksız tahrikten yararlandırılmamasına talep ediyoruz. Türk yargısına güveniyoruz" dedi.

ACILI ANNE KONUŞTU

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan maktul Yetkin Güneri'nin babası, "Avukatımız gerekenleri söyledi. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerinde bulundu.

"BENİM ÜZERİME OYUN OYNUYORLAR"

Söz verilen sanık İsmail Tek, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Benim hasmım değil. Hasmım olsa ben planlayarak yapardım. Benim üstüne oyun oynuyorlar. Ben neden plan yaparak yapayım. Ölen kişi benim tanıdığım olsaydı ben tasarlayarak bu işi yapardım. Ben saygısızlık ettiysem sizden özür dilerim" ifadelerinde bulundu.
Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tek'e, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, sabıka kaydı bulunması sebebiyle iyi hal indirimi uygulamadı.

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