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 | Özge Sönmez

Hiçbir doktor tanı koyamadı! Dilinin yapısı bile değişti: İlaçlar fayda etmiyor

Almanya’da doğum kontrolü amacıyla spiral taktıran Şebnem Balin’in başına gelmeyen kalmadı. Vücudunda fark edilmeden iki spiral takılan kadın, uyuşma, nefes darlığı, his kaybı ve görme sorunları yaşamaya başladı. Balin'in yaşadığı sorunlara doktorlar tanı koyamadı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:33

Almanya’nın Bielefeld şehrinde yaşayan Şebnem Balin, 4 yıl önce doğum kontrolü amacıyla spiral taktırdı. Fakat ameliyat sırasında genç kadına yanlışlıkla iki spiral birden takıldı. Operasyonun ardından Balin'in vücudunda , nefes darlığı, his kaybı, kollarda şişme ve morarma olmak üzere çeşitli şikayetler başladı. Almanya’daki spiral operasyonlarının ardından yaşamaya başladığı şikayetlere çare aramak için Türkiye’ye gelen Balin, şikayetlerine tanı konulması için mücadele veriyor.

Hiçbir doktor tanı koyamadı! Dilinin yapısı bile değişti: İlaçlar fayda etmiyor

DIŞ GEBELİK SANDILAR, OPERASYONA ALDILAR

Hamileliği engellemek amacıyla 4 yıl önce spiral taktırdığını, değişim için ameliyata girdiğinde ise eski spiralin çıkartılmadan yenisinin takıldığını dile getiren Balin, "Bu yüzden vücudumda iki spiral birden oldu. Ben 5 hafta boyunca sürekli kadın rahatsızlığı yaşadım. Hep gidip geldim ama normal dediler, spiral gayet güzel dediler. Tam üç tane hastane gezdim, normal dediler. Dış gebelik geçiriyorum diye laparoskopi yaptılar. Sonuçta da iki spiralin olduğu ortaya çıktı. Laparoskopi olduğumdan bir sonraki gün benim omzuma bir sancı girdi, nefes alamadım. Hemşireye söyledik ama normal olduğunu söylediler. Ameliyattan sonra 4’üncü gün sağ ayağımda uyuşma ile gaita hissi geldi. Tuvalete gidiyorum ama bazen yapabiliyorum, bazen yapamıyorum. Bir hafta boyunca büyük idrarda kanama meydana geldi. Sonra hastaneye geri gittim ve hastane yönetimi bağırsağıma baktı ve emboli attığı görüldü. Doktorlar bunun normal olduğunu söylediler" dedi.

Hiçbir doktor tanı koyamadı! Dilinin yapısı bile değişti: İlaçlar fayda etmiyor

DİLİNİN YAPISI BİLE DEĞİŞTİ

Spiral ameliyatından sonra uyuşma, nefes darlığı, his kaybı, kollarda şişme ve morarma gibi şikayetler yaşamaya başladığını dile getiren Balin, "Ameliyat olduktan 3 hafta sonra apar topar Ankara’ya geldim. Burada da acile gidiyorum. Etlik Şehir Hastanesinde radyolojik görüntülerim de var. Kollarımda şişme ve morarma oluyor. Bütün testleri yaptılar. Kan testi, idrar testi normal çıktı. Daha önce İstanbul’da 5 gün hastanede yattım. Orada da kalp çarpıntılarım oldu, aniden nabzım 140’lara çıkıyor. Spirallerin çıkarılmasının ardından kanama problemim bitti ama uyuşmalar, tuvalet hissi kaybı, uyuşukluklar gibi belirtiler ortaya çıktı. Bunun yanı sıra konsantrasyon bozukluğu ve görme kaybı gibi sorunlar yaşamaya başladım. Dilimin yapısı bozuldu, dilim beyaz oluyor, dudaklarım tamamen bembeyaz oluyor. Her dakika su içmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Hiçbir doktor tanı koyamadı! Dilinin yapısı bile değişti: İlaçlar fayda etmiyor

İLAÇ DA FAYDA ETMEDİ

Doktorların yönlendirmesiyle psikoloğa da gittiğini kaydeden Balin, sözlerine şöyle devam etti:
"Psikoloğa da gittim, sizin psikolojik olarak her şeyiniz gayet yerinde, sadece belki düşünebilirsiniz dedi. Almanya’da çekilen görüntülemelerde herhangi bir rahatsızlığım olmadığını söylediler. Ama İstanbul’da bakılan aynı görüntüleme sonucunda rahim ile bağırsak arasında çok derinde ödem olduğunu ve ameliyatın riskli olacağını söylediler. İlaç verdiler ama ilaç da fayda vermedi."

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