HMGS 1 başvuruları başladı mı nereden nasıl yapılır? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sınav takvimi

ÖSYM tarafından organize edilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS) için beklenen duyuru yayımlandı. Hukuk fakültesi diplomasını alan binlerce genç hukukçu, mesleki yeterliliklerini belgelemek amacıyla katılacakları sınavın başvuru ekranına odaklandı. ÖSYM’nin resmî internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek başvurularda adayların ilan edilen takvime uygun hareket etmesi gerekiyor.

2026 HMGS/1 SINAVI NE ZAMAN?

2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1), 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. 2026-HMGS/1 kapsamında Geç Başvuru Günü ise 26 Mart 2026 olarak duyuruldu. Sınav saat 10.15’te başlayacak olup adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacak.

HMGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, müracaatlarını 9 Mart 2026 günü saat 11.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması vasıtasıyla da yapabilecek.