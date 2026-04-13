Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

HMGS 1 sınav giriş yerleri açıklandı mı? HMGS ne zaman yapılacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için 2026 yılı sınav takvimi kesinleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan programa göre HMGS/1 oturumu 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların dikkati şimdi sınav giriş belgelerine çevrildi. Belgelerin, sınavdan yaklaşık bir hafta önce AİS sistemi aracılığıyla erişime açılması öngörülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 20:27

Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmesi ve hâkim savcı yardımcılığı sınavlarına katılım sağlayabilmesi için zorunlu kılınan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) kapsamında 2026 yılının ilk oturum tarihi duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), sınav takviminde HMGS/1 için 26 Nisan 2026 gününü işaret etti.

2026 HMGS 1 NE ZAMAN?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Türkiye’de hukuk alanındaki mesleklere yönelmek isteyen mezunlar açısından temel aşamalardan biri olarak konumlanıyor. Avukatlık stajı ile yargı kariyerine geçiş sürecinde sınav sonuçları belirleyici bir önem taşıyor.

ÖSYM takvimine göre 2026 HMGS/1 oturumu 26 Nisan Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Adayların sınav merkezlerine en geç 10.00’a kadar giriş yapmış olmaları zorunlu. Bu saatten sonra bina giriş kapıları kapatılacak ve içeri alım yapılmayacak.

HMGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Adayların beklediği HMGS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM, sınavlara ait giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden 7 ila 10 gün önce yayımlıyor. Bu nedenle HMGS/1 sınav giriş yerlerinin önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

26 Nisan 2026’da uygulanacak sınav dikkate alındığında, HMGS giriş belgelerinin 16-19 Nisan 2026 tarih aralığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulması tahmin ediliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.

ETİKETLER
#ösym
#Hmgs
#Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
#Avukatlık Stajı
#Hâkim Savcı Yardımcılığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.