HMGS 1 sınav giriş yerleri açıklandı mı? HMGS ne zaman yapılacak?

Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmesi ve hâkim savcı yardımcılığı sınavlarına katılım sağlayabilmesi için zorunlu kılınan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) kapsamında 2026 yılının ilk oturum tarihi duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav takviminde HMGS/1 için 26 Nisan 2026 gününü işaret etti.

2026 HMGS 1 NE ZAMAN?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Türkiye’de hukuk alanındaki mesleklere yönelmek isteyen mezunlar açısından temel aşamalardan biri olarak konumlanıyor. Avukatlık stajı ile yargı kariyerine geçiş sürecinde sınav sonuçları belirleyici bir önem taşıyor.

ÖSYM takvimine göre 2026 HMGS/1 oturumu 26 Nisan Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Adayların sınav merkezlerine en geç 10.00’a kadar giriş yapmış olmaları zorunlu. Bu saatten sonra bina giriş kapıları kapatılacak ve içeri alım yapılmayacak.

HMGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Adayların beklediği HMGS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM, sınavlara ait giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden 7 ila 10 gün önce yayımlıyor. Bu nedenle HMGS/1 sınav giriş yerlerinin önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

26 Nisan 2026’da uygulanacak sınav dikkate alındığında, HMGS giriş belgelerinin 16-19 Nisan 2026 tarih aralığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulması tahmin ediliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.