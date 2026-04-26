Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

HMGS kaç dakika sürüyor saat kaçta bitecek?

HMGS sınav saatleri ve süresi, 2026 oturumuna katılacak adaylar tarafından inceleniyor. HMGS kaç dakika devam edecek sorusu, sınav salonlarının önünde yakınlarını bekleyen birçok kişinin araştırdığı konu haline geliyor. Hukuk fakültesi mezunları ile Türkiye’de denklik kazanmış yurt dışı mezunları için zorunlu olan HMGS, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Adayların bu sınavdan başarılı kabul edilebilmesi için en az 70 puan almaları şart olacak. HMGS, avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyen adaylar için ön şart olup, hakimlik ve savcılık sınavlarına katılmak isteyenler açısından da gerekli bir kriter olacak. Peki, HMGS/1 sınavı saat kaçta uygulanacak, kaç dakika sürecek?

HMGS kaç dakika sürüyor saat kaçta bitecek?
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 11:18

HMGS/1 sınavı bugün saat 10.15’te başlayacak. tarafından düzenlenen Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hukuk alanında görev yapacaklara yönelik olarak gerçekleştirilecek. 09-17 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan HMGS sınavı, 18 ilde yapılacak. En az 70 puan elde eden adaylar, HMGS sınavında başarılı kabul edilecek. Sınavlar test formatında olup çoktan seçmeli 120 sorudan meydana gelecek.

HMGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2026 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 26 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15’te başladı.

Sınavlarda adayların aşağıdaki alanlardaki bilgileri ölçülecek.

HMGS’de 120 soru yöneltiliyor. Sınav 10.15’te başlıyor ve 155 dakika devam ediyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına alınmıyor.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı:

a) Anayasa Hukuku

b) Anayasa Yargısı

c) İdare Hukuku

ç) İdari Yargılama Usulü

d) Medeni Hukuk

e) Borçlar Hukuku

f) Ticaret Hukuku

g) Hukuk Yargılama Usulü

ğ) İcra ve İflas Hukuku

h) Ceza Hukuku

ı) Ceza Yargılama Usulü

i) İş Hukuku

j) Vergi Hukuku

k) Vergi Usul Hukuku

l) Avukatlık Hukuku

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

n) Türk Hukuk Tarihi

