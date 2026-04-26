HMGS kaç dakika sürüyor saat kaçta bitecek?

HMGS/1 sınavı bugün saat 10.15’te başlayacak. ÖSYM tarafından düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hukuk alanında görev yapacaklara yönelik olarak gerçekleştirilecek. 09-17 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan HMGS sınavı, 18 ilde yapılacak. En az 70 puan elde eden adaylar, HMGS sınavında başarılı kabul edilecek. Sınavlar test formatında olup çoktan seçmeli 120 sorudan meydana gelecek.
2026 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 26 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15’te başladı.
Sınavlarda adayların aşağıdaki alanlardaki bilgileri ölçülecek.
HMGS’de 120 soru yöneltiliyor. Sınav 10.15’te başlıyor ve 155 dakika devam ediyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına alınmıyor.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı:
a) Anayasa Hukuku
b) Anayasa Yargısı
c) İdare Hukuku
ç) İdari Yargılama Usulü
d) Medeni Hukuk
e) Borçlar Hukuku
f) Ticaret Hukuku
g) Hukuk Yargılama Usulü
ğ) İcra ve İflas Hukuku
h) Ceza Hukuku
ı) Ceza Yargılama Usulü
i) İş Hukuku
j) Vergi Hukuku
k) Vergi Usul Hukuku
l) Avukatlık Hukuku
m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
n) Türk Hukuk Tarihi