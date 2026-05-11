HMGS sonuç sorgulama ekranı! HMGS sonuçları nereden sorgulanır açıklandı mı?

HMGS 1 sonuç görüntüleme ekranı, ÖSYM’nin yaptığı duyuruyla erişime sunuldu. Hukuk fakültesinden mezun olan adayların avukatlık ya da noterlik stajına başlayabilmeleri için zorunlu tutulan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2026-HMGS/1) sonuçları ilan edildi. HMGS sonuç ekranına ÖSYM.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek. Binlerce adayın mesleki kariyer sürecini doğrudan etkileyen bu önemli gelişmeyle birlikte, “HMGS 1 sonuçları açıklandı mı?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

Hukuk alanındaki yeterliliği değerlendirmek ve mesleğe kabul sürecinin ilk adımını oluşturmak amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 26 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1), çok sayıda adayın geleceğini belirleyecek kritik bir eşik olarak öne çıktı. Adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından geçen süreçte yoğun bir heyecan ve merakla sonuç tarihine kilitlenmişti. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) sonuçları erişime açıldı.
HMGS 1 sınav sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihi saat 15.00 itibarıyla erişime açılmıştır.
Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilir.
Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından en geç 10 gün içerisinde başvuru yapabilir.
Sonuç ekranında net sayılar, doğru/yanlış cevap dağılımları, toplam puan ve başarı durumu yer almaktadır.
HMGS 1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2026-HMGS 1) sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını 11 Mayıs 2026 tarihi saat 15.00 itibarıyla ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. HMGS 1 sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen adaylar için ÖSYM tarafından belirlenen resmi bir başvuru prosedürü uygulanıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte itiraz süreci de başlamış oluyor ve adayların belirtilen süreyi dikkatli şekilde takip etmesi gerekiyor. İtiraz işlemleri, sonuçların açıklanmasının ardından en geç 10 gün içerisinde yapılabiliyor ve bu süre, sonuçların yayımlandığı günü takip eden tarihten itibaren işlemeye başlıyor.

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026-HMGS 1 , ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi aracılığıyla sorgulanabiliyor. Adayların, https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme erişim sağlamaları gerekiyor. Sisteme giriş işlemi tamamlandıktan sonra ilgili sınav seçilerek sonuç ekranı görüntülenebiliyor. Sonuç ekranında adayların net sayıları, doğru ve yanlış cevap dağılımları, toplam puan bilgileri ve başarı durumları ayrıntılı biçimde yer alıyor. Resmi nitelik taşıyan sonuç belgesi, ihtiyaç duyulması halinde çıktısı alınarak kullanılabiliyor.

