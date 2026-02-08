Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Murat Makas

Hobi olarak başladı şimdi gelir kapısı oldu! Yaptığı motiflere ülke genelinde sipariş yağıyor

Kastamonu'da yıllar önce hobi olarak ahşap oyma yapan iki çocuk annesi kadın sanatını gelire dönüştürdü. Selçuklu ve Osmanlı motifli ürünlere ülke genelinde yoğun talep geliyor.

Hobi olarak başladı şimdi gelir kapısı oldu! Yaptığı motiflere ülke genelinde sipariş yağıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 11:33

'da yaşayan iki çocuk annesi büyük bir girişim örneği sergiledi. Yıllardır hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını mesleğe dönüştüren Çile Öztürk el emeği göz nuruyla hazırladığı Selçuklu ve Osmanlı motifli ürünleri Türkiye'nin farklı şehirlerine göndererek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hobi olarak başladı şimdi gelir kapısı oldu! Yaptığı motiflere ülke genelinde sipariş yağıyor

EL BECERİSİ VE SABIR

Kendisine ait atölyede çalışan Öztürk, hazırladığı ahşap ürünlerde Selçuklu ve Osmanlı motiflerini kullanıyor. Her eserin sabır, emek ve ince işçilikle ortaya çıktığını belirten Öztürk, "Ahşap oyma ruhun elle birlikte çalışmasıdır. El becerisi ister ama en çok da sabır ister. Ahşap oyma insana sabrı öğretir. Her kesik ustalığın izini taşır. Ahşap; sabır ve el becerisinin dansıdır, ağaçtan gelen ilham elde hayat bulur" dedi.

Hobi olarak başladı şimdi gelir kapısı oldu! Yaptığı motiflere ülke genelinde sipariş yağıyor

İLK ZAMANLARDA OLUMSUZ TEPKİ ALDI

Üretim sürecinde en büyük desteği eşinden aldığını belirten Öztürk, oymalı kapı, masa, sehpa ve sandık gibi pek çok ürünü birlikte hazırladıklarını ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderdiklerini anlatan Öztürk, "Eşim kapıların diğer kısımlarını yaparken ben de oymalarını yapıyorum. Mobilyaların oymalarını da yine ben yapıyorum. Bu şekilde birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Hobi olarak başladı şimdi gelir kapısı oldu! Yaptığı motiflere ülke genelinde sipariş yağıyor

Başlangıçta yaptığı iş nedeniyle olumsuz tepkiler aldığını söyleyen Çile Öztürk, zamanla bu bakış açısının değiştiğini belirtti. Öztürk, "İlk zamanlarda zor olduğunu söyleyenler vardı. Şimdi ise yaptığım iş nedeniyle takdir görüyorum, teşekkür alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

EV HANIMLARINA ÇAĞRI

Ahşap oymaya olan ilgisinin katıldığı fuarlarla arttığını anlatan Öztürk, "Evde yaptığım küçük sandıkları ahşap fuarında sergilemiştim. Çok ilgi gördü ve neredeyse hepsini sattım. O günden sonra bu iş benim için bir meslek oldu. Severek ve isteyerek yaptığım bir iş haline geldi" şeklinde konuştu.

Hobi olarak başladı şimdi gelir kapısı oldu! Yaptığı motiflere ülke genelinde sipariş yağıyor

Kadınlara da çağrıda bulunan Öztürk, ev hanımlarının kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Ev hanımlarımıza diyorum ki denesinler, kendilerini geliştirsinler. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Ahşap oyma benim için bir terapi gibi. Ömrüm yettiği sürece bu sanatı yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

