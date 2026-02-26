Hobi diye başladılar geçim kaynağı oldu! Bir koyup 9 kazanıyorlar

'EN SON DOKUZ DOĞURDU'

Çok verimli oldu bu hayvanlar. Hızla hayvanlarımız çoğaldı. Başka hayvan olmadı, böyle devam ettik. Erkekleri sattık, dişileri sürüye dahil ettik. Sakızda koyun sayımız bugüne kadar 600'ü geçti. 400 civarında sattık ve şu anda elimizde 200'ün üzerinde bir sürümüz var. Koyunlarımız maşallah çok bereketli, en son dokuz doğurdu birisi. İlk doğumunda beşiz doğurmuştu, ikincisinde dokuz oldu. Kuzular 200 ile 400 gram arasında ağırlıkta doğdu" dedi.



