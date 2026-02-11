İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu başvuruları 2026! İBB sosyal tesisleri Ramazan iftar rezervasyonu nasıl yapılır, nereden?

İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu 2026 başvuruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. İlk sahura 18'ini 19'una bağlayan gece kalkılacak ve 29 gün boyunca oruç tutulacak. Ramazan ayında ailesiyle birlikte dışarıda iftar açmak isteyen vatandaşlar ise İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu başvurularını araştırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından İBB sosyal tesisleri Ramazan iftar rezervasyonu nereden, nasıl yapılır sorularının cevapları merak ediliyor. İBB tarafından iftar rezervasyonu için açıklama yapıldı.

İBB SOSYAL TESİSLERİ RAMAZAN REZERVASYONU NASIL YAPILIR 2026?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca iftar için vatandaşlar online olarak rezervasyon yapabilecek. Ramazan ayı boyunca iftar hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar tercih ettikleri sosyal tesis ve tarih için İBB'nin sosyal tesisler internet sitesi üzerinden rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek. Her rezervasyonun en fazla 10 kişi ile sınırlı olduğu ve aynı hafta içerisinde tekrar rezervasyon yapılamayacağı da açıklamada yer aldı.

İBB SOSYAL TESİSLERİ RAMAZAN REZERVASYONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre 10 Şubat 2026 Salı günü saat 13.00 itibarıyla rezervasyon işlemleri başladı. İlk etapta haftalık olarak açılan rezervasyonlar, ilerleyen günlerde kaydırmalı bir şekilde gün gün açılmaya devam edecek. İBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "10 Şubat 2026 Salı saat 13.00 itibarıyla Ramazan ayı için rezervasyonlarımız açılmıştır." ifadeleri yer aldı.