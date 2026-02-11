Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu başvuruları 2026! İBB sosyal tesisleri Ramazan iftar rezervasyonu nasıl yapılır, nereden?

İBB sosyal tesisleri Ramazan iftar rezervasyonu nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar iftar rezervasyonu planlarını şimdiden yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı boyunca sosyal tesislerde iftar hizmeti sunulacak. Vatandaşlar tarafından İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu başvuruları nereden, nasıl yapılır sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu başvuruları 2026! İBB sosyal tesisleri Ramazan iftar rezervasyonu nasıl yapılır, nereden?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 09:36

İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu 2026 başvuruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. İlk sahura 18'ini 19'una bağlayan gece kalkılacak ve 29 gün boyunca oruç tutulacak. Ramazan ayında ailesiyle birlikte dışarıda iftar açmak isteyen vatandaşlar ise İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu başvurularını araştırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından İBB sosyal tesisleri Ramazan iftar rezervasyonu nereden, nasıl yapılır sorularının cevapları merak ediliyor. İBB tarafından iftar rezervasyonu için açıklama yapıldı.

İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu başvuruları 2026! İBB sosyal tesisleri Ramazan iftar rezervasyonu nasıl yapılır, nereden?

İBB SOSYAL TESİSLERİ RAMAZAN REZERVASYONU NASIL YAPILIR 2026?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca iftar için vatandaşlar online olarak rezervasyon yapabilecek. Ramazan ayı boyunca iftar hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar tercih ettikleri sosyal tesis ve tarih için İBB'nin sosyal tesisler internet sitesi üzerinden rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek. Her rezervasyonun en fazla 10 kişi ile sınırlı olduğu ve aynı hafta içerisinde tekrar rezervasyon yapılamayacağı da açıklamada yer aldı.

İBB sosyal tesisleri Ramazan rezervasyonu başvuruları 2026! İBB sosyal tesisleri Ramazan iftar rezervasyonu nasıl yapılır, nereden?

İBB SOSYAL TESİSLERİ RAMAZAN REZERVASYONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre 10 Şubat 2026 Salı günü saat 13.00 itibarıyla rezervasyon işlemleri başladı. İlk etapta haftalık olarak açılan rezervasyonlar, ilerleyen günlerde kaydırmalı bir şekilde gün gün açılmaya devam edecek. İBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "10 Şubat 2026 Salı saat 13.00 itibarıyla Ramazan ayı için rezervasyonlarımız açılmıştır." ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
#istanbul
#Sosyal Tesisler
#2026 Ramazan
#İbb Ramazan Rezervasyonu
#İftar Rezervasyonu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.