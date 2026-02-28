İbrahim Yıldız neden öldü hastalığı neydi? Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

Muhteşem Yüzyıl Kösem, 'Duy Beni' gibi projelerde rol alan oyuncu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kalmıştı. Aylardır yoğun bakımda tedavi altında bulunan oyuncu İbrahim Yıldız'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. 27 yaşındaki Yılmaz'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 aydır yoğun bakımda tedavi gören genç oyuncu, hayata veda etti. Yıldız'ın vefat haberini meslektaşı ünlü oyuncu Caner Topçu, Instagram hesabından duyurdu.

İBRAHİM YILDIZ NEDEN ÖLDÜ HASTALIĞI NEYDİ?

Oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te İstanbul Kartal'daki Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır şekilde yaralanmıştı. Çevrede bulunanların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan 27 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılmış ve o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Genç oyuncunun cenaze namazı, yarın ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii’nde kılınacak.

İBRAHİM YILDIZ KAÇ YAŞINDAYDI?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 doğumluydu. İstanbul doğumlu olan oyuncu İstanbul'da yetişti. Eğitimini Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında tamamlayan Yıldız, oyunculuk kariyerine 2015 yılında adım attı ve kısa sürede Türkiye'nin yükselen yeteneklerinden biri haline geldi.

İbrahim Yıldız'ın rol aldığı dizi ve filmler şunlardır:

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015, Hasan rolü)

Keşif (2018, Sinema filmi)

Tombala (2019, Mahalleli Genç)

Tek Yürek (2019, Osman)

Kuzey Yıldızı (2020)

Bir Zamanlar Kıbrıs (2021, Çoban Sefer)

Duy Beni (2022, Dağhan)

Ayrıca tiyatro sahnesinde de "Ezop" ve "Miletos Güzeli" gibi eserlerde rol almıştır.