İdari izin döneminde bankaların çalışma durumu merak konusu olmaya devam ediyor. İdari izin açıklamasının ardından bayram sonrasında kamu ve özel bankaların hangi tarihte açılacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, idari izin sürecinde bankalar açık olur mu, kapalı mı kalır? Kurban Bayramı idari izin kapsamında bankalar çalışır mı?

Özetle

HABERİN ÖZETİ İdari izinde bankalar açık olacak mı? Bayramda bankalar 9 gün kapalı mı? İdari izin döneminde bankaların çalışma durumu ve Kurban Bayramı tatili sonrası ne zaman açılacakları hakkında bilgi verilmektedir. Bankalar Borsa İstanbul'un işleyişine bağlı olarak sadece resmi tatil süresince kapalı olacaktır. İdari izin süresince bankaların açık olması beklenmektedir. Arefe günü saat 12.00'den itibaren Kurban Bayramı süresince bankalar kapalı olacaktır. Bankalar 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra faaliyetlerine ara verecek. Kamu ve özel bankalar 27-28-29-30-31 Mayıs 2026 tarihleri boyunca hizmet sunmayacaktır. Tüm banka şubeleri 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılacaktır.

BANKALAR İDARİ İZİNDE ÇALIŞIYOR MU?

Borsa İstanbul’un işleyişine bağlı şekilde faaliyet gösteren bankalar yalnızca resmi tatil süresince kapalı olacak.

Önceki yıllarda da bankalar idari izin günlerinde normal mesai saatleri içerisinde hizmet sunmaya devam etti. Bu bilgiler doğrultusunda idari izin süresi boyunca açık olması beklenen bankaların, Arefe günü saat 12.00’den itibaren Kurban Bayramı süresince kapalı olması öngörülüyor.

Ancak banka bazında farklı bir uygulama kararı alınma ihtimaline karşı, şubeye gitmeden önce ilgili şubeyi arayarak bilgi alınması tavsiye ediliyor.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankalar, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra faaliyetlerine ara verecek. Kamu ve özel bankalar 27-28-29-30-31 Mayıs 2026 tarihleri boyunca hizmet sunmayacak.

Tüm banka şubeleri 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılacak.