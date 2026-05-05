İdari izinde bankalar açık olacak mı? Bayramda bankalar 9 gün kapalı mı?

İdari izin döneminde bankaların çalışma durumu merak konusu olmaya devam ediyor. İdari izin açıklamasının ardından bayram sonrasında kamu ve özel bankaların hangi tarihte açılacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, idari izin sürecinde bankalar açık olur mu, kapalı mı kalır? Kurban Bayramı idari izin kapsamında bankalar çalışır mı?
Borsa İstanbul’un işleyişine bağlı şekilde faaliyet gösteren bankalar yalnızca resmi tatil süresince kapalı olacak.
Önceki yıllarda da bankalar idari izin günlerinde normal mesai saatleri içerisinde hizmet sunmaya devam etti. Bu bilgiler doğrultusunda idari izin süresi boyunca açık olması beklenen bankaların, Arefe günü saat 12.00’den itibaren Kurban Bayramı süresince kapalı olması öngörülüyor.
Ancak banka bazında farklı bir uygulama kararı alınma ihtimaline karşı, şubeye gitmeden önce ilgili şubeyi arayarak bilgi alınması tavsiye ediliyor.
Bankalar, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra faaliyetlerine ara verecek. Kamu ve özel bankalar 27-28-29-30-31 Mayıs 2026 tarihleri boyunca hizmet sunmayacak.
Tüm banka şubeleri 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılacak.