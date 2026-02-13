Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

İDDEF'ten Ramazan'da 56 ülkede umut seferberliği

İDDEF, Ramazan ayında Gazze başta olmak üzere savaş, yoksulluk ve krizlerin gölgesinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca ihtiyaç sahibi için 56 ülkede yardım çalışması yapacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 21:10

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla başlattı. Gazze’de süregelen insanlık dramı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur coğrafyalarda umut olmaya hazırlanan İDDEF, Ramazan ayı boyunca 56 ülkede 310 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

İDDEF'ten Ramazan'da 56 ülkede umut seferberliği

ÇOK SAYIDA NOKTAYA YARDIM

İDDEF, hayırseverlerin emanet ettiği zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları, Türkiye dahil Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki yoksul kimselere, açlık ve kuraklıkla mücadele eden bölgelere, iç savaşların gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışan ailelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştıracak. İftar organizasyonlarıyla savaş ve yoksullukla mücadele eden bölgelerde ise binlerce kardeşlik sofrası kurulacak.

İDDEF'ten Ramazan'da 56 ülkede umut seferberliği

İDDEF, Gazze’de tüm yıl olduğu gibi Ramazan ayında da sıcak yemek, kumanya ve acil insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Gazzeli ailelere ulaştırılacak yardımlarla, Ramazan’ın bereketi ve dayanışma ruhu bölgeye taşınacak.

FİTRE BEDELİ 240 TL, İFTAR BEDELİ 180 TL, KUMANYA BEDELİ 1200 TL

2026 yılı için fitre bedeli 240 TL olarak belirlenirken, bir kişilik iftar bedeli 180 TL, kumanya bedeli ise 1200 TL olarak açıklandı. İDDEF, bağışçıların emanetlerini şeffaflık ve titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürecek.

İDDEF'ten Ramazan'da 56 ülkede umut seferberliği

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Paylaşmanın, merhametin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı Ramazan ayında, hayırseverlerimizin emanetlerini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere ve yetimlere ulaştırıyoruz. Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerini önceleyerek, yoklukla mücadele eden mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyoruz. Bu Ramazan da ‘Seninle Bereketlensin’ anlayışıyla gönül köprüleri kuruyor, iyiliği sınırların ötesine taşıyoruz” denildi.

NASIL BAĞIŞ YAPILABİLİR?

Hayırseverler, Ramazan bağışlarını www.iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına EFT / FAST / havale yoluyla, 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezini arayarak veya temsilcilikler aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca RAMAZAN yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL destek sağlanabiliyor.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.