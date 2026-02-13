İDDEF'ten Ramazan'da 56 ülkede umut seferberliği

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla başlattı. Gazze’de süregelen insanlık dramı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur coğrafyalarda umut olmaya hazırlanan İDDEF, Ramazan ayı boyunca 56 ülkede 310 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

ÇOK SAYIDA NOKTAYA YARDIM

İDDEF, hayırseverlerin emanet ettiği zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları, Türkiye dahil Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki yoksul kimselere, açlık ve kuraklıkla mücadele eden bölgelere, iç savaşların gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışan ailelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştıracak. İftar organizasyonlarıyla savaş ve yoksullukla mücadele eden bölgelerde ise binlerce kardeşlik sofrası kurulacak.

İDDEF, Gazze’de tüm yıl olduğu gibi Ramazan ayında da sıcak yemek, kumanya ve acil insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Gazzeli ailelere ulaştırılacak yardımlarla, Ramazan’ın bereketi ve dayanışma ruhu bölgeye taşınacak.

FİTRE BEDELİ 240 TL, İFTAR BEDELİ 180 TL, KUMANYA BEDELİ 1200 TL

2026 yılı için fitre bedeli 240 TL olarak belirlenirken, bir kişilik iftar bedeli 180 TL, kumanya bedeli ise 1200 TL olarak açıklandı. İDDEF, bağışçıların emanetlerini şeffaflık ve titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürecek.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Paylaşmanın, merhametin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı Ramazan ayında, hayırseverlerimizin emanetlerini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere ve yetimlere ulaştırıyoruz. Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerini önceleyerek, yoklukla mücadele eden mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyoruz. Bu Ramazan da ‘Seninle Bereketlensin’ anlayışıyla gönül köprüleri kuruyor, iyiliği sınırların ötesine taşıyoruz” denildi.

NASIL BAĞIŞ YAPILABİLİR?

Hayırseverler, Ramazan bağışlarını www.iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına EFT / FAST / havale yoluyla, 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezini arayarak veya temsilcilikler aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca RAMAZAN yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL destek sağlanabiliyor.

