Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İDDEF’ten Ramazan’da binlerce aileye kumanya yardımı

İDDEF, 2026 Ramazan çalışmaları kapsamında onlarca ülkede ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyaları ulaştırarak Ramazan’ın bereketini mazlum coğrafyalara taşıyor.

İDDEF’ten Ramazan’da binlerce aileye kumanya yardımı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 13:39

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını Seninle Bereketlensin sloganıyla 56 ülke 310 bölgede sürdürüyor.

Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kumanyaları onlarca ülkede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

İDDEF’ten Ramazan’da binlerce aileye kumanya yardımı

İçerisinde temel yaşam gıda malzemelerinin bulunduğu kumanya paketleri, özellikle Gazze, Sudan, Yemen, Suriye, Afganistan ve Arakan gibi kriz bölgelerinde yaşayan aileler başta olmak üzere Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde dağıtılıyor.

İDDEF’ten Ramazan’da binlerce aileye kumanya yardımı

Yokluk ve yoksullukla mücadele eden binlerce aile, Ramazan ayında kendilerine ulaştırılan kumanya paketleriyle bir nebze de olsa rahat nefes alıyor.

İDDEF’ten Ramazan’da binlerce aileye kumanya yardımı

İDDEF ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımlarda kumanya paketleri ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan ulaştırılıyor. Böylece Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma bereketi dünyanın farklı coğrafyalarında yaşatılıyor.

İDDEF’ten Ramazan’da binlerce aileye kumanya yardımı

Hayırseverler, içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu Ramazan kumanyası bağışlarını iddef.org web sitesinden online olarak, ilgili hesap numaralarına EFT/FAST/havale yoluyla ya da 0212 621 00 65 numaralı telefondan detaylı bilgi alarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca KUMANYA yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL destek olabilir, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek bağış yapabiliyor.

