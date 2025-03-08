İftar saatinde korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk köpeklerin hedefi oldu, acı haber geldi

Konya'da iftar saati öncesi sokakta oynayan 2 yaşındaki küçük kız, köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun cansız bedeni, çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulundu. Mahallede büyük üzüntüye yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’nın Karatay ilçesinde sokakta oynarken diğer çocuklardan ayrılan 2 yaşındaki bir çocuk, boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Başak Mahallesi Zübeyir Sokak’ta saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda ailesiyle birlikte yakınlarının evine iftara giden Suriye uyruklu Rana El Selci iftar öncesi diğer çocuklarla sokakta oynuyordu. Ancak bir süre sonra gruptan ayrılan küçük kız, boş bir arazide yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşlar, çocuğu kanlar içinde hareketsiz halde buldu ve durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rana El Selci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

MAHALLE MUHTARI: "HÂLÂ ŞOKTAYIM"

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi’nin muhtarı Ramazan Dayan, yaşanan trajediye ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Olayı öğrenince büyük üzüntü duydum. Allah ailesine sabır versin. Mahalle olarak hepimiz tedirginiz. Köpek sorunu yalnızca bizim mahallemizle ilgili değil, ülke genelinde bir sorun. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama çevreden sürekli köpekler geliyor. Olayın şokunu hâlâ atlatamadım.”

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KONYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konya Valiliği’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.