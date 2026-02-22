İftar sofralarının vazgeçilmezi! Ustalar uyumadan yapıyor, günde 10 bin adet üretiliyor

'BU LEZZETİ BAŞKA BİLEN YOK'

Samsun halkı, bu özel lezzeti iftar sofralarında sıklıkla tercih ediyor. Samsun'a özgü olan tatlı, yerli ve yabancı turistler tarafından da beğenilirken, bilinirliği her gün kulaktan kulağa yayılıyor.



Samsun'da 20 yılı aşkın süredir atom üreten usta Ramazan Belik, " Atom , Samsun'a özgü bir Ramazan tatlısı. Belki de başka illerde bu lezzeti bilen yoktur.